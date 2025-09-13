Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Комитет арбитров УАФ проанализировал решения судей в Первой и Второй лигах
Украина. Первая лига
13 сентября 2025, 07:59 | Обновлено 13 сентября 2025, 08:45
154
0

Комитет арбитров УАФ проанализировал решения судей в Первой и Второй лигах

Запущен новый образовательный проект

13 сентября 2025, 07:59 | Обновлено 13 сентября 2025, 08:45
154
0
Комитет арбитров УАФ проанализировал решения судей в Первой и Второй лигах

Комітет арбітрів Української асоціації футболу запускає новий освітній проект під назвою «Аналізуємо та навчаємось: коментарі щодо ігрових епізодів».

Комітет арбітрів УАФ запроваджує цю інновацію з метою підвищення обізнаності громадськості та офіційних осіб матчів щодо окремих трактувань Правил гри під час проведення матчів всеукраїнських змагань.

У новому розділі будуть представлені пояснення спірних та ключових ігрових епізодів, що мали місце в матчах всеукраїнських змагань.

Відео із зазначеними епізодами можна переглянути у відповідних трансляціях на платформі YouTube.

Аналізуємо та навчаємось: коментарі щодо ігрових епізодів

Випуск 1: pdf-файл

У першому випуску розглядаються спірні моменти матчів Першої та Другої ліг, а також Національної ліги U-19. Нижче – ключові епізоди, рішення арбітрів та правильні трактування відповідно до Правил гри.

2 тур, Перша ліга. Нива Тернопіль – Металург Запоріжжя

Арбітр: Козак Тарас. ⏱ 38 хвилина

• Рішення арбітра: скасування голу, вільний удар

• Правильне рішення: зарахування голу

Обгрунтування:

Під час виконання штрафного удару партнер гравця №9, який був виконавцем удару у складі команди «Металург», розташувався на відстані приблизно одного метра від стінки захисників. У момент удару по м’ячу гравець №9 розпочав рух уздовж лінії штрафної площі, де він перебував і до виконання цього удару, при цьому не здійснюючи жодних дій у напрямку стінки.

Ймовірно, втрата концентрації уваги арбітра завадила йому чітко зафіксувати точне місце перебування гравця саме в момент удару, оскільки вже після того, як м’яч опинився у воротах, футболіст наблизився до стінки. У подібних ігрових епізодах очікуваним та правильним рішенням є зарахування голу,
що повністю відповідає чинним Правилам гри.

4 тур, Перша ліга. Поділля Хмельницький – Інгулець Петрове

Арбітр: Децюк Павло. ⏱ 77 хвилина

• Рішення арбітра: штрафний удар, червона картка

• Правильне рішення: штрафний удар, червона картка

Обгрунтування:

Під час розвитку динамічної атаки гравцем №21 команди «Інгулець», який мав чіткий рух у напрямку воріт команди «Поділля», був зупинений фолом з боку гравця №5 «Поділля». Арбітр, передбачаючи розвиток цієї атаки, перебував у вигідній позиції, що дозволило йому оцінити ситуацію за чотирма ключовими критеріями визначення зриву очевидної гольової можливості забити гол (ЗОГМ): напрямок руху до воріт, відстань до воріт, контроль м’яча та розташування захисників.

Призначення штрафного удару та винесення прямої червоної картки були правильним та обгрунтованим рішенням, що арбітр і продемонстрував.

4 тур, Перша ліга. ЮКСА Тарасівка – Чорноморець Одеса

Арбітр: Лапко Степан. ⏱ 90+1 хвилина

• Рішення арбітра: продовження гри

• Правильне рішення: продовження гри

Обгрунтування:

На завершенні матчу (90+1 хв.), у межах штрафної площі команди «Чорноморець» відбулася боротьба за верховий м’яч між захисником №3 «Чорноморець» та нападником команди «ЮКСА». Нападник «ЮКСА» зіграв у м’яч потилицею, після чого м’яч влучив у руку захисника №3, яка перебувала у природному положенні в контексті його ігрового руху. Такий епізод визначається як «неочікуваний м’яч», оскільки захисник не здійснював жодних навмисних дій з метою блокування польоту м’яча. Рішення арбітра, про продовження гри, повністю відповідало сучасним вимогам
трактування ігрових епізодів при контакті руки з м’ячем.

5 тур, Перша ліга. Агробізнес Волочиськ – Поділля Хмельницький

Арбітр: Садковський Ігор. ⏱ 83 хвилина

• Рішення арбітра: пенальті, жовта картка воротарю

• Правильне рішення: продовження гри

Обгрунтування:

Під час єдиноборства за верховий м’яч у межах площі воріт команди «Поділля» відбулося зіткнення воротаря №33 «Поділля» з нападником №27 «Агробізнес». На відеозаписі чітко видно, що першим у м’яч зіграв саме воротар, застосувавши руку (кулак), після чого відбувся фізичний контакт з нападником. Враховуючи фізичний контакт між гравцями, подібна ігрова ситуація може визначатися як втручання нападника у простір гри воротаря у м’яч, що підтверджується траєкторією його польоту.

Не зовсім вдала позиція арбітра (поза створом боротьби) не дала йому можливості належним чином оцінити єдиноборство, що призвело до невиправданого призначення пенальті та винесення жовтої картки воротарю команди «Поділля». Варто пам’ятати, що футбол є контактним видом спорту, і подібні зіткнення під час боротьби за м’яч є природною складовою гри, яка трапляється доволі часто. Продовження гри, в цій ігровій ситуації було б більш правильним рішенням арбітра на полі.

2 тур, Друга ліга. Куликів-Білка – Нива Вінниця

Арбітр: Молнар Ростислав. ⏱ 40 хвилина

• Рішення арбітра: продовження гри

• Правильне рішення: штрафний удар, червона картка (ЗОГМ)

Обгрунтування:

Під час розвитку швидкісної атаки гравець №10 команди «КБ», просуваючись у напрямку воріт суперника, прокинув м’яч повз захисника №3 команди «Нива» та був ним зупинений. Арбітр перебував у невигідній позиції для якісного контролю цього епізоду, що не дозволило йому своєчасно та коректно оцінити правомірність дій захисника й визначити наявність дисциплінарного порушення.

Аналіз ситуації свідчить про наступне:

1. Захисник №3 команди «Нива», не маючи можливості та наміру зіграти в м’яч, здійснив порушення проти нападника №10 команди «КБ».

2. Порушення відбулося поза межами штрафної площі.

3. З урахуванням критеріїв оцінки зриву очевидної гольової можливості (напрямок руху до воріт, відстань до воріт, контроль м’яча та розташування інших захисників), дії захисника №3 відповідають визначенню зриву очевидної гольової можливості (ЗОГМ).

Відповідно до чинних Правил гри, правильним рішенням у цій ситуації мало бути призначення штрафного удару та вилучення гравця №3 команди «Нива» за ЗОГМ.

6 тур, Друга ліга. Тростянець – Колос-2 Ковалівка

Арбітр: Терновий Кирило. ⏱ 7 хвилина

• Рішення арбітра: штрафний удар, жовта картка (ЗПА)

• Правильне рішення: штрафний удар, червона картка (ЗОГМ)

Обгрунтування:

Під час розвитку атакуючих дій гравцем №7 команди «Тростянець» проти нього було скоєно фол з боку воротаря команди «Колос». Арбітр зафіксував порушення неподалік штрафної площі. Подібні ігрові епізоди трапляються нечасто, тому арбітри повинні бути максимально сконцентрованими та готовими для прийняття правильного та виваженого рішення. Призначення штрафного та винесення жовтої картки, це не те, чого вимогла оцінка наслідків порушення в цій ситуації.

Аналізуючи ситуацію за критеріями оцінки зриву очевидної гольової можливості (ЗОГМ), можна констатувати, що всі чотири ключові критерії були дотримані: напрямок руху до воріт, відстань до воріт, велика вірогідність контролю м’яча та розташування захисників.

4 тур, Національна ліга U-19. ЛНЗ Черкаси U-19 – Верес Рівне U-19

Арбітр: Грінь Михайло ⏱ 5 хвилина

• Рішення арбітра: продовження гри

• Правильне рішення: продовження гри

Обгрунтування:

У зазначеному епізоді мала місце боротьба за нейтральний м’яч між нападником команди «Верес» та воротарем команди «ЛНЗ». У результаті ігрових дій стався фізичний контакт, після чого обидва гравці впали. Аналіз відеозапису підтверджує, що першим у м’яч зіграв нападник команди «Верес». Подальше зіткнення відбулося внаслідок ігрової дії та підлягає кваліфікації як звичайний ігровий епізод. Продовження гри є правильним рішенням арбітра.

Публікація містить аналіз спірних моментів матчів різних ліг із поясненнями та прикладами правильного трактування епізодів відповідно до Правил гри.

По теме:
Ребус для Кучера. Лазарет Черноморца пополнился еще двумя игроками
Известно, чем вызваны изменения на тренерском мостике Феникса-Мариуполя
УАФ обвинили в организации договорных матчей. Есть ответ ассоциации
Комитет арбитров УАФ Украинская ассоциация футбола Первая лига Украины судейство Вторая лига Украины Нива Тернополь Металлург Запорожье Подолье Хмельницкий Ингулец ЮКСА Тарасовка Черноморец Одесса Агробизнес Куликов-Белка Нива Винница Тростянец Колос-2 Ковалевка ЛНЗ Черкассы U-19 Верес Ровно U-19
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Промоутер Джошуа: «Нам стоило отказаться от боя с Усиком»
Бокс | 13 сентября 2025, 03:45 1
Промоутер Джошуа: «Нам стоило отказаться от боя с Усиком»
Промоутер Джошуа: «Нам стоило отказаться от боя с Усиком»

Хирн считает, что Джошуа всем все доказал

Фиорентина – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 13 сентября 2025, 08:38 0
Фиорентина – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Фиорентина – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 13 сентября и начнется в 21:45 по Киеву

Чемпионат мира по боксу в Ливерпуле. Расписание и результаты украинцев
Бокс | 12.09.2025, 22:24
Чемпионат мира по боксу в Ливерпуле. Расписание и результаты украинцев
Чемпионат мира по боксу в Ливерпуле. Расписание и результаты украинцев
Шапаренко принял неожиданное решение после провала сборной Украины
Футбол | 13.09.2025, 04:02
Шапаренко принял неожиданное решение после провала сборной Украины
Шапаренко принял неожиданное решение после провала сборной Украины
Назван тренер, который готов возглавить сборную Украины по футболу
Футбол | 13.09.2025, 05:18
Назван тренер, который готов возглавить сборную Украины по футболу
Назван тренер, который готов возглавить сборную Украины по футболу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
КРАВЕЦ: «Почему ушел из Динамо? Процветает коррупция. Просто нет смысла»
КРАВЕЦ: «Почему ушел из Динамо? Процветает коррупция. Просто нет смысла»
11.09.2025, 18:17 41
Футбол
Александр УСИК: «Он победит. Это невероятно умный боксер и человек»
Александр УСИК: «Он победит. Это невероятно умный боксер и человек»
12.09.2025, 01:54
Бокс
Джозеф Паркер назвал боксера номер один независимо от весовой категории
Джозеф Паркер назвал боксера номер один независимо от весовой категории
12.09.2025, 01:17
Бокс
Дебют Судакова. Бенфика упустила победу, Трубин пропустил на 90+2 минуте
Дебют Судакова. Бенфика упустила победу, Трубин пропустил на 90+2 минуте
13.09.2025, 00:14 10
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Очень хочу его победы, но этого не произойдет»
Майк ТАЙСОН: «Очень хочу его победы, но этого не произойдет»
12.09.2025, 05:33
Бокс
Источник: Шевченко причастен к допинговому скандалу Мудрика
Источник: Шевченко причастен к допинговому скандалу Мудрика
12.09.2025, 07:42 74
Футбол
Зидан достиг договоренности с командой, которую мечтал тренировать
Зидан достиг договоренности с командой, которую мечтал тренировать
12.09.2025, 07:11 4
Футбол
Забарный принял неприятное решение после провала сборной Украины
Забарный принял неприятное решение после провала сборной Украины
11.09.2025, 11:26 22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем