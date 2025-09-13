Комитет арбитров УАФ проанализировал решения судей в Первой и Второй лигах

Комітет арбітрів Української асоціації футболу запускає новий освітній проект під назвою «Аналізуємо та навчаємось: коментарі щодо ігрових епізодів».

Комітет арбітрів УАФ запроваджує цю інновацію з метою підвищення обізнаності громадськості та офіційних осіб матчів щодо окремих трактувань Правил гри під час проведення матчів всеукраїнських змагань.

У новому розділі будуть представлені пояснення спірних та ключових ігрових епізодів, що мали місце в матчах всеукраїнських змагань.

Відео із зазначеними епізодами можна переглянути у відповідних трансляціях на платформі YouTube.

Аналізуємо та навчаємось: коментарі щодо ігрових епізодів

У першому випуску розглядаються спірні моменти матчів Першої та Другої ліг, а також Національної ліги U-19. Нижче – ключові епізоди, рішення арбітрів та правильні трактування відповідно до Правил гри.

2 тур, Перша ліга. Нива Тернопіль – Металург Запоріжжя

Арбітр: Козак Тарас. ⏱ 38 хвилина

• Рішення арбітра: скасування голу, вільний удар

• Правильне рішення: зарахування голу

Обгрунтування:

Під час виконання штрафного удару партнер гравця №9, який був виконавцем удару у складі команди «Металург», розташувався на відстані приблизно одного метра від стінки захисників. У момент удару по м’ячу гравець №9 розпочав рух уздовж лінії штрафної площі, де він перебував і до виконання цього удару, при цьому не здійснюючи жодних дій у напрямку стінки.

Ймовірно, втрата концентрації уваги арбітра завадила йому чітко зафіксувати точне місце перебування гравця саме в момент удару, оскільки вже після того, як м’яч опинився у воротах, футболіст наблизився до стінки. У подібних ігрових епізодах очікуваним та правильним рішенням є зарахування голу,

що повністю відповідає чинним Правилам гри.

4 тур, Перша ліга. Поділля Хмельницький – Інгулець Петрове

Арбітр: Децюк Павло. ⏱ 77 хвилина

• Рішення арбітра: штрафний удар, червона картка

• Правильне рішення: штрафний удар, червона картка

Обгрунтування:

Під час розвитку динамічної атаки гравцем №21 команди «Інгулець», який мав чіткий рух у напрямку воріт команди «Поділля», був зупинений фолом з боку гравця №5 «Поділля». Арбітр, передбачаючи розвиток цієї атаки, перебував у вигідній позиції, що дозволило йому оцінити ситуацію за чотирма ключовими критеріями визначення зриву очевидної гольової можливості забити гол (ЗОГМ): напрямок руху до воріт, відстань до воріт, контроль м’яча та розташування захисників.

Призначення штрафного удару та винесення прямої червоної картки були правильним та обгрунтованим рішенням, що арбітр і продемонстрував.

4 тур, Перша ліга. ЮКСА Тарасівка – Чорноморець Одеса

Арбітр: Лапко Степан. ⏱ 90+1 хвилина

• Рішення арбітра: продовження гри

• Правильне рішення: продовження гри

Обгрунтування:

На завершенні матчу (90+1 хв.), у межах штрафної площі команди «Чорноморець» відбулася боротьба за верховий м’яч між захисником №3 «Чорноморець» та нападником команди «ЮКСА». Нападник «ЮКСА» зіграв у м’яч потилицею, після чого м’яч влучив у руку захисника №3, яка перебувала у природному положенні в контексті його ігрового руху. Такий епізод визначається як «неочікуваний м’яч», оскільки захисник не здійснював жодних навмисних дій з метою блокування польоту м’яча. Рішення арбітра, про продовження гри, повністю відповідало сучасним вимогам

трактування ігрових епізодів при контакті руки з м’ячем.

5 тур, Перша ліга. Агробізнес Волочиськ – Поділля Хмельницький

Арбітр: Садковський Ігор. ⏱ 83 хвилина

• Рішення арбітра: пенальті, жовта картка воротарю

• Правильне рішення: продовження гри

Обгрунтування:

Під час єдиноборства за верховий м’яч у межах площі воріт команди «Поділля» відбулося зіткнення воротаря №33 «Поділля» з нападником №27 «Агробізнес». На відеозаписі чітко видно, що першим у м’яч зіграв саме воротар, застосувавши руку (кулак), після чого відбувся фізичний контакт з нападником. Враховуючи фізичний контакт між гравцями, подібна ігрова ситуація може визначатися як втручання нападника у простір гри воротаря у м’яч, що підтверджується траєкторією його польоту.

Не зовсім вдала позиція арбітра (поза створом боротьби) не дала йому можливості належним чином оцінити єдиноборство, що призвело до невиправданого призначення пенальті та винесення жовтої картки воротарю команди «Поділля». Варто пам’ятати, що футбол є контактним видом спорту, і подібні зіткнення під час боротьби за м’яч є природною складовою гри, яка трапляється доволі часто. Продовження гри, в цій ігровій ситуації було б більш правильним рішенням арбітра на полі.

2 тур, Друга ліга. Куликів-Білка – Нива Вінниця

Арбітр: Молнар Ростислав. ⏱ 40 хвилина

• Рішення арбітра: продовження гри

• Правильне рішення: штрафний удар, червона картка (ЗОГМ)

Обгрунтування:

Під час розвитку швидкісної атаки гравець №10 команди «КБ», просуваючись у напрямку воріт суперника, прокинув м’яч повз захисника №3 команди «Нива» та був ним зупинений. Арбітр перебував у невигідній позиції для якісного контролю цього епізоду, що не дозволило йому своєчасно та коректно оцінити правомірність дій захисника й визначити наявність дисциплінарного порушення.

Аналіз ситуації свідчить про наступне:

1. Захисник №3 команди «Нива», не маючи можливості та наміру зіграти в м’яч, здійснив порушення проти нападника №10 команди «КБ».

2. Порушення відбулося поза межами штрафної площі.

3. З урахуванням критеріїв оцінки зриву очевидної гольової можливості (напрямок руху до воріт, відстань до воріт, контроль м’яча та розташування інших захисників), дії захисника №3 відповідають визначенню зриву очевидної гольової можливості (ЗОГМ).

Відповідно до чинних Правил гри, правильним рішенням у цій ситуації мало бути призначення штрафного удару та вилучення гравця №3 команди «Нива» за ЗОГМ.

6 тур, Друга ліга. Тростянець – Колос-2 Ковалівка

Арбітр: Терновий Кирило. ⏱ 7 хвилина

• Рішення арбітра: штрафний удар, жовта картка (ЗПА)

• Правильне рішення: штрафний удар, червона картка (ЗОГМ)

Обгрунтування:

Під час розвитку атакуючих дій гравцем №7 команди «Тростянець» проти нього було скоєно фол з боку воротаря команди «Колос». Арбітр зафіксував порушення неподалік штрафної площі. Подібні ігрові епізоди трапляються нечасто, тому арбітри повинні бути максимально сконцентрованими та готовими для прийняття правильного та виваженого рішення. Призначення штрафного та винесення жовтої картки, це не те, чого вимогла оцінка наслідків порушення в цій ситуації.

Аналізуючи ситуацію за критеріями оцінки зриву очевидної гольової можливості (ЗОГМ), можна констатувати, що всі чотири ключові критерії були дотримані: напрямок руху до воріт, відстань до воріт, велика вірогідність контролю м’яча та розташування захисників.

4 тур, Національна ліга U-19. ЛНЗ Черкаси U-19 – Верес Рівне U-19

Арбітр: Грінь Михайло ⏱ 5 хвилина

• Рішення арбітра: продовження гри

• Правильне рішення: продовження гри

Обгрунтування:

У зазначеному епізоді мала місце боротьба за нейтральний м’яч між нападником команди «Верес» та воротарем команди «ЛНЗ». У результаті ігрових дій стався фізичний контакт, після чого обидва гравці впали. Аналіз відеозапису підтверджує, що першим у м’яч зіграв нападник команди «Верес». Подальше зіткнення відбулося внаслідок ігрової дії та підлягає кваліфікації як звичайний ігровий епізод. Продовження гри є правильним рішенням арбітра.

