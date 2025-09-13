Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ДОННАРУММА: «Моя цель – стати символом клуба Манчестер Сити»
Англия
13 сентября 2025, 02:23 | Обновлено 13 сентября 2025, 02:39
ДОННАРУММА: «Моя цель – стати символом клуба Манчестер Сити»

Новый голкипер Ман Сити дал большое интервью после трансфера

ДОННАРУММА: «Моя цель – стати символом клуба Манчестер Сити»
ФК Манчестер Сити. Джанлуиджи Доннарумма

Новый голкипер Манчестер Сити Джанлуиджи Доннарумма дал большое интервью после трансфера в английский клуб.

– Луиджи, поздравляем! Как вы себя чувствуете после перехода из Манчестера?

– Я очень эмоционально настроен. Приехал сюда вместе со всей семьей, и уже в первый день в клубе почувствовал настоящую атмосферу семьи. Все улыбаются, и это меня очень радует. Я горд и с нетерпением жду начала нового приключения.

– Какие у вас эмоции перед новой главой вашей карьеры?

– Я невероятно рад быть здесь, в одном из лучших клубов мира. Меня очень хотели в этом клубе, и это сделало адаптацию значительно проще. Манчестер Сити – исторический клуб с желанием побеждать, большим прошлым и большой ответственностью. Я горд помогать клубу продолжать побеждать.

– Это новый этап в вашей карьере. Что для вас означает игра в Премьер-лиге с Манчестер Сити?

– Для меня это большая честь и невероятные эмоции. Я всегда мечтал играть в Премьер-лиге, потому что считаю её самой сильной лигой в мире. Для игрока играть здесь – это максимум, чего можно достичь. Я счастлив и стремлюсь выходить на поле, отдавать всё за клуб, который меня так хотел.

– Вы долгое время наблюдали за Манчестер Сити издалека. Какие ваши впечатления от клуба и команды?

– Да, клуб всегда меня восхищал. Приехав сюда и увидев всё вокруг – спортивный центр, стадион – понимаешь, насколько это фантастично. Здесь невероятные структуры и замечательные люди. Быть частью этого – большая гордость. Я надеюсь творить историю, остаться здесь надолго и выиграть всё возможное.

– Как вам работа с Пепом Гвардиолой, который выиграл 18 трофеев почти за 10 лет?

– Его история говорит сама за себя. Быть настолько желанным трансфером для Гвардиолы – большая гордость и невероятные эмоции. Тренироваться с ним – лучшее для игрока. Я с нетерпением жду работы с ним и уверен, что вместе мы достигнем больших результатов в этом сезоне и в будущем.

– Какие ваши личные цели?

– Я очень мотивирован и имею большие цели. Важно быть единой командой. Здесь чудесный клуб и невероятный персонал, поэтому я уверен, что вместе мы можем многое достичь. Моя цель – приносить трофеи клубу и творить историю вместе с ним.

– Как вы относитесь к конкуренции в команде?

– Я рад, потому что конкуренция полезна для всех. Я хочу познакомиться со всеми новыми партнерами и создать единую сильную команду, где все поддерживают друг друга. Это ключ к успеху. Вместе с командой и тренером мы сделаем большой сезон.

– Как вы оцениваете свой предыдущий опыт и рост?

– Я многого достиг в прошлом, за что благодарен, но сейчас мои мысли здесь, в Манчестер Сити. Моя цель – стать символом клуба, гордиться вместе с болельщиками и выиграть как можно больше трофеев.

– Есть ли для вас Лига чемпионов особым турниром?

– Конечно. Для игрока Лига чемпионов – самый престижный турнир. Каждая игра сложна, особенно против Наполи, которого я хорошо знаю. В Лиге чемпионов не бывает лёгких матчей, поэтому нужно отдавать 110% в каждой игре. Наша цель – идти шаг за шагом и достичь финала. Поднимать Лигу чемпионов с Сити было бы невероятной мечтой, и мы к этому стремимся.

– Чего больше всего ждёте от времени в Манчестер Сити?

– Я хочу наслаждаться городом, познакомиться с новыми людьми и командой, почувствовать атмосферу стадиона и поддержку болельщиков. Это будет невероятный опыт.

Николай Степанов Источник: ФК Манчестер Сити
