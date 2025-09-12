Ребус для Кучера. Лазарет Черноморца пополнился еще двумя игроками
Тренерский штаб «моряков» не сможет рассчитывать на 5 футболистов
Лазарет одесского «Черноморца» переполнен перед очередным матчем Первой лиги с запорожским «Металлургом».
На больничном длительное время находятся Артем Присяжнюк, Богдан Билошевский и гамбийц Мухаммед Хобе. Первый из них выбыл из игры еще летом 2024 года, а двое остальных – на старте нынешнего сезона.
Как стало известно из источников Sport.ua, кроме них клубный лазарет увеличился еще на двух игроков. В конце августа вследствие мышечного повреждения туда попал Кирилл Попов, а после сыгранного неделю назад матча с «Фениксом-Мариуполь» заболел Иван Когут.
Все остальные подопечные Александра Кучера здоровы и готовы принять участие в домашнем поединке с «Металлургом», который должен состояться в субботу, 13 сентября.
