Ребус для Кучера. Лазарет Черноморца пополнился еще двумя игроками

Лазарет одесского «Черноморца» переполнен перед очередным матчем Первой лиги с запорожским «Металлургом».

На больничном длительное время находятся Артем Присяжнюк, Богдан Билошевский и гамбийц Мухаммед Хобе. Первый из них выбыл из игры еще летом 2024 года, а двое остальных – на старте нынешнего сезона.

Как стало известно из источников Sport.ua, кроме них клубный лазарет увеличился еще на двух игроков. В конце августа вследствие мышечного повреждения туда попал Кирилл Попов, а после сыгранного неделю назад матча с «Фениксом-Мариуполь» заболел Иван Когут.

Все остальные подопечные Александра Кучера здоровы и готовы принять участие в домашнем поединке с «Металлургом», который должен состояться в субботу, 13 сентября.