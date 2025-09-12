ФОТО. Неймар занял последнее место на турнире. Новое дно бразильца

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
12 сентября 2025, 21:43 | Обновлено 12 сентября 2025, 21:50
Неймару не везет и в покере

Нападающий «Сантоса» и сборной Бразилии Неймар попытался добавить покерный титул к спортивным достижениям, выйдя за финальный (виртуальный) стол Super Tuesday High Roller на WCOOP-2025 (главный приз — $186 434).

Из-за минимального стека и конкуренции с профессионалами он завершил выступление последним из семи, заработав $26 111 при бай-ине $10 300.

33-летний футболист давно участвует в турнирах хайроллеров; в 2022 году он дебютировал на этапе WSOP в США, но вылетел до конца первого дня.

После шести сезонов в ПСЖ и двух в «Аль-Хиляль» – Неймар сейчас капитан «Сантоса» в бразильской Серии A: 3 гола в 12 матчах текущего сезона. В последнюю заявку сборной Бразилии на игры перед ЧМ-2026 главный тренер Карло Анчелотти его не включил.

ФОТО. Милота дня. Жена футболиста сборной Украины покорила соцсети
ФОТО. Сексапильная ведущая мадридского Реала взорвала соцсети новым образом
ФОТО. 12-й номер рейтинга ATP со своей невестой ждут первого ребенка
Максим Лапченко Источник: ESPN
Максим Лапченко Источник: ESPN
