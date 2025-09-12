Стало известно, кто из украинцев может возглавить сборную Молдовы

В сборной Молдовы после сокрушительного поражения 1:11 от Норвегии в матче отборочного цикла чемпионата мира 2026 года пост главного тренера стал вакантным. Как уже сообщалось, вчера подал в отставку Сергей Клещенко, который был тренером «Триколора» с 2021 года.

Как стало известно из источников Sport.ua, в Федерации футбола Молдовы рассматривается возможный вариант приглашения на должность главного тренера национальной команды специалиста из-за пределов страны. Среди кандидатов фигурирует и украинец Юрий Вернидуб, который имеет опыт работы в чемпионате Молдовы. В период с 18 декабря 2020 по 25 февраля 2022 года он возглавлял самый титулованный клуб страны тираспольский «Шериф».

В истории сборной Молдовы ранее уже работали украинские тренеры. В течение трех с половиной лет – с февраля 2002 по октябрь 2005 года – ее возглавлял Виктор Пасулько, а в течение всего трех месяцев – с июля по октябрь 2019 года – пост и.о. главного тренера занимал Семен Альтман.

Ранее владелец львовских «Карпат» Владимир Матковский встретился с Юрием Вернидубом.