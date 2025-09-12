Трубин в основе, Судаков в запасе. Бенфика озвучила состав на матч лиги
Столичный клуб сыграет против «Санта-Клары»
12 сентября столичная «Бенфика» встретится с «Санта-Кларой» в пятом туре национальной лиги Португалии.
Местом проведения футбольного противостояния станет известная арена «Эштадиу да Луж» в Лиссабоне.
В стартовом составе хозяев выйдет украинский голкипер Анатолий Трубин, для которого этот матч станет седьмым в сезоне.
Дебют новичка «Бенфики» Георгия Судакова пока откладывается, поскольку игрок начнет поединок со скамейки запасных.
Планируется, что поединок начнется в 22:15 по киевскому времени.
Стартовый состав «Бенфики» на матч с «Санта-Кларой»
