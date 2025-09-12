Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Трубин в основе, Судаков в запасе. Бенфика озвучила состав на матч лиги
Португалия
12 сентября 2025, 21:27 | Обновлено 12 сентября 2025, 22:02
291
0

Трубин в основе, Судаков в запасе. Бенфика озвучила состав на матч лиги

Столичный клуб сыграет против «Санта-Клары»

12 сентября 2025, 21:27 | Обновлено 12 сентября 2025, 22:02
291
0
Трубин в основе, Судаков в запасе. Бенфика озвучила состав на матч лиги
ФК Бенфика

12 сентября столичная «Бенфика» встретится с «Санта-Кларой» в пятом туре национальной лиги Португалии.

Местом проведения футбольного противостояния станет известная арена «Эштадиу да Луж» в Лиссабоне.

В стартовом составе хозяев выйдет украинский голкипер Анатолий Трубин, для которого этот матч станет седьмым в сезоне.

Дебют новичка «Бенфики» Георгия Судакова пока откладывается, поскольку игрок начнет поединок со скамейки запасных.

Планируется, что поединок начнется в 22:15 по киевскому времени.

Стартовый состав «Бенфики» на матч с «Санта-Кларой»

По теме:
Бенфика – Санта-Клара. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Судаков и Трубин могут остаться без главного тренера. При чем тут Клопп?
Бенфика – Санта-Клара. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Бенфика чемпионат Португалии по футболу Анатолий Трубин Георгий Судаков Санта-Клара стартовые составы
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зидан достиг договоренности с командой, которую мечтал тренировать
Футбол | 12 сентября 2025, 07:11 3
Зидан достиг договоренности с командой, которую мечтал тренировать
Зидан достиг договоренности с командой, которую мечтал тренировать

Зизу возглавит сборную Франции

В руководстве Полесья возник конфликт между легендами Динамо и Шахтера
Футбол | 12 сентября 2025, 04:01 6
В руководстве Полесья возник конфликт между легендами Динамо и Шахтера
В руководстве Полесья возник конфликт между легендами Динамо и Шахтера

Отношения между Хацкевичем и Шевчуком – не самые лучшие

УАФ обвинили в организации договорных матчей. Есть ответ ассоциации
Футбол | 12.09.2025, 20:47
УАФ обвинили в организации договорных матчей. Есть ответ ассоциации
УАФ обвинили в организации договорных матчей. Есть ответ ассоциации
Источник: Шевченко причастен к допинговому скандалу Мудрика
Футбол | 12.09.2025, 07:42
Источник: Шевченко причастен к допинговому скандалу Мудрика
Источник: Шевченко причастен к допинговому скандалу Мудрика
Марсель – Лорьян. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Футбол | 12.09.2025, 21:21
Марсель – Лорьян. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Марсель – Лорьян. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«У меня есть связи в Федерации». Усик предупредил Динамо о проблемах
«У меня есть связи в Федерации». Усик предупредил Динамо о проблемах
12.09.2025, 05:15
Бокс
Бриедис предупредил Усика о последствиях, если он не прислушается к совету
Бриедис предупредил Усика о последствиях, если он не прислушается к совету
11.09.2025, 00:32 1
Бокс
Александр УСИК: «Он победит. Это невероятно умный боксер и человек»
Александр УСИК: «Он победит. Это невероятно умный боксер и человек»
12.09.2025, 01:54
Бокс
Форвард Олимпиакоса Яремчук вернулся в Украину. Известна причина
Форвард Олимпиакоса Яремчук вернулся в Украину. Известна причина
11.09.2025, 13:13 4
Футбол
Дэвид Хэй назвал единственного боксера, который превзошел Александра Усика
Дэвид Хэй назвал единственного боксера, который превзошел Александра Усика
12.09.2025, 06:44
Бокс
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Знаете, почему сборная Украины все время проигрывает?»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Знаете, почему сборная Украины все время проигрывает?»
10.09.2025, 23:59 5
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «То, что происходит в Украине – позор. Усик этого очень хочет»
Тони БЕЛЛЬЮ: «То, что происходит в Украине – позор. Усик этого очень хочет»
12.09.2025, 08:25 5
Бокс
Рука Зинченко. Экс-арбитр ФИФА оценил пенальти в ворота сборной Украины
Рука Зинченко. Экс-арбитр ФИФА оценил пенальти в ворота сборной Украины
10.09.2025, 17:15 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем