Трубин в основе, Судаков в запасе. Бенфика озвучила состав на матч лиги

12 сентября столичная «Бенфика» встретится с «Санта-Кларой» в пятом туре национальной лиги Португалии.

Местом проведения футбольного противостояния станет известная арена «Эштадиу да Луж» в Лиссабоне.

В стартовом составе хозяев выйдет украинский голкипер Анатолий Трубин, для которого этот матч станет седьмым в сезоне.

Дебют новичка «Бенфики» Георгия Судакова пока откладывается, поскольку игрок начнет поединок со скамейки запасных.

Планируется, что поединок начнется в 22:15 по киевскому времени.

Стартовый состав «Бенфики» на матч с «Санта-Кларой»