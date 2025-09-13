Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Премьер-лига
Металлист 1925
13.09.2025 18:00 - : -
Шахтер Донецк
Украина. Премьер лига
Металлист 1925 – Шахтер Донецк. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26

Поединок состоится 13 сентября и начнется в 18:00 по Киеву

Коллаж Sport.ua

13 сентября, в рамках УПЛ, свой матч пятого тура проведут Металлист 1925 – Шахтер Донецк. Встреча начнется в 18:00 по киевскому времени.

Металлист 1925

Харьковский клуб вернулся в элиту украинского футбола, после годичного отсутствия. Металлист 1925 играл переходные матчи против Левого берега, выиграв обе встречи с одинаковым счетом 1:0, что и позволило вернуться в УПЛ. Как для новичка, дела идут неплохо, так как набрали 7 очков в четырех матчах.

Сначала набрали всего один балл в двух играх, нулевая ничья дома с Оболонью и выездное поражение от Кривбасса – 0:2. Потом последовали победы, одолели на выезде Александрию – 4:1, а потом дома Рух – 2:0. Между упомянутыми встречами еще выиграли на своем поле в Кубке Украины у Оболони– 2:0.

Пока клуб плотно держится в середине турнирной таблицы, важно избежать борьбы за выживание и сохранить прописку в дивизионе.

Шахтер Донецк

«Горняки» бодро начали этот сезон, когда смогли в квалификации Лиги Европы пройти по сумме двух матчей Ильвес – 6:0 и Бешикташ – 6:2, а потом обидно уступили Панатинаикосу, после двух нулевых ничьих в серии пенальти. Уже в квалификации Лиги конференций Шахтер с трудом прошел швейцарский Серветт, два матча завершилось со счетом 1:1, удалось дожать соперника в овертайме.

Под руководством Арда Турана команда пытается показывать атакующий футбол, ключевыми игроками при таких раскладах являются бразильские легионеры. Клуб продал Кевина Фулхэму за 40 млн евро, Судаков ушел в Бенфику, пока в аренду, но с опцией выкупа.

В чемпионате команда пока идет второй, набрав 10 очков в четырех противостояниях, отставание от лидирующего Динамо составляет всего два очка. Будет интересно посмотреть, как будет выглядеть Шахтер, после продажи таких важных футболистов.

Личные встречи

История очных противостояний составляет всего пять матчей, доминирует Шахтер, 4 победы и одна ничья. Последний раз команды встречались в сезоне 2023/24, тогда «горняки» выиграли обе встречи, а Металлист 1925 по итогу чемпионата покинул элиту.

Прогноз

В этой паре «горняки» явные фавориты, у гостей сильнее состав, больше финансовых возможностей, выше цели.

Хозяева постараются отобрать очки у сильного гранда, после игр сборных не совсем понятно, кто в какой форме, после перерыва. Я думаю, Арда Туран настроит своих ребят на серьезную битву, поэтому поставлю на успех Шахтера с форой -1,5 гола за 2,05.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
