Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дебют многомиллионного новичка Ньюкасла откладывается. Всему виной травма
Англия
12 сентября 2025, 16:29 | Обновлено 12 сентября 2025, 17:17
309
0

Дебют многомиллионного новичка Ньюкасла откладывается. Всему виной травма

Йоан Висса повредил колено во время сентябрьских матчей сборной

12 сентября 2025, 16:29 | Обновлено 12 сентября 2025, 17:17
309
0
Дебют многомиллионного новичка Ньюкасла откладывается. Всему виной травма
Getty Images/Global Images Ukraine. Йоан Висса

29-летний нападающий Йоан Висса пропустит первый матч «Ньюкасла» после своего перехода из «Брентфорда» за 55 миллионов евро.

Опытный игрок получил повреждение в сентябрьском матче национальной сборной ДР Конго против Сенегала (2:3).

По словам главного тренера «Ньюкасла» Эдди Хау, Йоан на сто процентов не сыграет против «Вулверхэмптона» в АПЛ. Следующие матчи команды пока под вопросом, поскольку неизвестна степень травмы форварда.

В случае серьезного повреждения Йоан не поможет новому клубу в первом туре Лиги чемпионов против «Барселоны» (18 сентября).

«К сожалению, он не сыграет в этом матче. Вчера я впервые его увидел, и он все еще чувствует последствия травмы колена, которую получил перед тем, как покинул поле в составе национальной сборной. Нам придется посмотреть, как он будет себя чувствовать дальше.

Он – признанный бомбардир Премьер-лиги, а таких очень трудно найти. У него замечательные качества и выдающиеся несколько лет позади, с историей забитых мячей.

Против нас он играл успешно и всегда был сложным соперником, которого трудно сдержать. Я восхищаюсь его путем к этому уровню, ведь ему было непросто. В карьере он делал большие шаги, но всегда умел приспосабливаться и проходить их. Надеюсь, он сможет сделать то же самое и в нашей команде», – сказал Хау.

По теме:
Тренер Ньюкасла впервые прокомментировал скандал с Исаком
Арне Слот повторил уникальное достижение Фергюсона в Премьер-лиге
Невезение или недостаток мастерства? МЮ – лидер АПЛ 25/26 по xG и ударам
Эдди Хау Йоан Висса Ньюкасл чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига травма
Андрей Витренко Источник: ФК Ньюкасл
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Байер – Айнтрахт Ф. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Футбол | 12 сентября 2025, 16:59 0
Байер – Айнтрахт Ф. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Байер – Айнтрахт Ф. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии

Поединок состоится 12 сентября в 21:30 по Киеву

ЧМ по легкой атлетике. Известны все соперницы Магучих, Левченко и Табашник
Другие виды | 12 сентября 2025, 04:45 3
ЧМ по легкой атлетике. Известны все соперницы Магучих, Левченко и Табашник
ЧМ по легкой атлетике. Известны все соперницы Магучих, Левченко и Табашник

Сразу три украинки будут бороться за выход в финал

Тони БЕЛЛЬЮ: «То, что происходит в Украине – позор. Усик этого очень хочет»
Бокс | 12.09.2025, 08:25
Тони БЕЛЛЬЮ: «То, что происходит в Украине – позор. Усик этого очень хочет»
Тони БЕЛЛЬЮ: «То, что происходит в Украине – позор. Усик этого очень хочет»
Забыли, как побеждать. 6 топ-команд, которые не готовы к старту сезона
Футбол | 12.09.2025, 10:10
Забыли, как побеждать. 6 топ-команд, которые не готовы к старту сезона
Забыли, как побеждать. 6 топ-команд, которые не готовы к старту сезона
В команде Усика обратились к WBO после приказа на бой с Паркером или Уордли
Бокс | 12.09.2025, 00:21
В команде Усика обратились к WBO после приказа на бой с Паркером или Уордли
В команде Усика обратились к WBO после приказа на бой с Паркером или Уордли
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ларри Холмс назвал фальшивкой одну из величайших легенд бокса
Ларри Холмс назвал фальшивкой одну из величайших легенд бокса
12.09.2025, 03:25
Бокс
УОРРЕН: «Победитель этого боя получит все. Станет чемпионом хевивейта»
УОРРЕН: «Победитель этого боя получит все. Станет чемпионом хевивейта»
10.09.2025, 22:30
Бокс
Майк ТАЙСОН: «Я сейчас очень осуждаю себя за это»
Майк ТАЙСОН: «Я сейчас очень осуждаю себя за это»
10.09.2025, 23:06 1
Бокс
Источник: Шевченко причастен к допинговому скандалу Мудрика
Источник: Шевченко причастен к допинговому скандалу Мудрика
12.09.2025, 07:42 65
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Знаете, почему сборная Украины все время проигрывает?»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Знаете, почему сборная Украины все время проигрывает?»
10.09.2025, 23:59 5
Футбол
Эвертон получил официальное предложение по Миколенко от топового клуба
Эвертон получил официальное предложение по Миколенко от топового клуба
11.09.2025, 07:07 8
Футбол
В руководстве Полесья возник конфликт между легендами Динамо и Шахтера
В руководстве Полесья возник конфликт между легендами Динамо и Шахтера
12.09.2025, 04:01 5
Футбол
Бриедис предупредил Усика о последствиях, если он не прислушается к совету
Бриедис предупредил Усика о последствиях, если он не прислушается к совету
11.09.2025, 00:32 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем