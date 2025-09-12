Дебют многомиллионного новичка Ньюкасла откладывается. Всему виной травма

29-летний нападающий Йоан Висса пропустит первый матч «Ньюкасла» после своего перехода из «Брентфорда» за 55 миллионов евро.

Опытный игрок получил повреждение в сентябрьском матче национальной сборной ДР Конго против Сенегала (2:3).

По словам главного тренера «Ньюкасла» Эдди Хау, Йоан на сто процентов не сыграет против «Вулверхэмптона» в АПЛ. Следующие матчи команды пока под вопросом, поскольку неизвестна степень травмы форварда.

В случае серьезного повреждения Йоан не поможет новому клубу в первом туре Лиги чемпионов против «Барселоны» (18 сентября).

«К сожалению, он не сыграет в этом матче. Вчера я впервые его увидел, и он все еще чувствует последствия травмы колена, которую получил перед тем, как покинул поле в составе национальной сборной. Нам придется посмотреть, как он будет себя чувствовать дальше.

Он – признанный бомбардир Премьер-лиги, а таких очень трудно найти. У него замечательные качества и выдающиеся несколько лет позади, с историей забитых мячей.

Против нас он играл успешно и всегда был сложным соперником, которого трудно сдержать. Я восхищаюсь его путем к этому уровню, ведь ему было непросто. В карьере он делал большие шаги, но всегда умел приспосабливаться и проходить их. Надеюсь, он сможет сделать то же самое и в нашей команде», – сказал Хау.