Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ньюкасл нашел замену Исаку. Он играл с украинцем
Англия
02 сентября 2025, 04:50 |
271
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ньюкасл нашел замену Исаку. Он играл с украинцем

Йоан Висса покинул «Брентфорд»

02 сентября 2025, 04:50 |
271
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ньюкасл нашел замену Исаку. Он играл с украинцем
ФК Ньюкасл. Йоан Висса

Английский «Ньюкасл» официально объявил о подписании конголезского нападающего лондонского «Брентфорда» Йоана Висса.

Отмечается, что 25-летний футболист подписал с «сороками» 5-летний контракт.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, сумма трансфера игрока составила 55 миллионов фунтов.

В сезоне 2024/25 Йоан Висса провел 39 матчей на клубном уровне, отличившись 20 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 32 миллиона евро.

Ранее «Ньюкасл» официально продал в «Ливерпуль» форварда Александра Исака.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Астон Вилла подписала таланта Ливерпуля
ОФИЦИАЛЬНО. МЮ отпустил звездного вингера в аренду в другой клуб АПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-вингер Шахтера нашел себе клуб в Испании. Будет играть в ЛЧ
Йоан Висса Брентфорд Ньюкасл трансферы трансферы АПЛ
Дмитрий Вус Источник: ФК Ньюкасл
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Замена Онана? Манчестер Юнайтед подписал нового голкипера
Футбол | 02 сентября 2025, 03:03 0
ОФИЦИАЛЬНО. Замена Онана? Манчестер Юнайтед подписал нового голкипера
ОФИЦИАЛЬНО. Замена Онана? Манчестер Юнайтед подписал нового голкипера

Сенне Ламменс покинул «Антверпен»

26-летний футболист покинул киевское Динамо после разговора с Шовковским
Футбол | 01 сентября 2025, 10:13 3
26-летний футболист покинул киевское Динамо после разговора с Шовковским
26-летний футболист покинул киевское Динамо после разговора с Шовковским

Бенито сообщил о своем решении перебраться в чемпионат Кипра

ОФИЦИАЛЬНО. Зинченко ушел из Арсенала после закрытия трансферного окна
Футбол | 02.09.2025, 00:23
ОФИЦИАЛЬНО. Зинченко ушел из Арсенала после закрытия трансферного окна
ОФИЦИАЛЬНО. Зинченко ушел из Арсенала после закрытия трансферного окна
Юрген КЛОПП: «Это не мой клуб. Я не буду их тренировать»
Футбол | 01.09.2025, 05:59
Юрген КЛОПП: «Это не мой клуб. Я не буду их тренировать»
Юрген КЛОПП: «Это не мой клуб. Я не буду их тренировать»
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона объявила о подписании Ваната
Футбол | 01.09.2025, 15:35
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона объявила о подписании Ваната
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона объявила о подписании Ваната
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Разгром за 55 минут: определена первая четвертьфиналистка US Open 2025
Разгром за 55 минут: определена первая четвертьфиналистка US Open 2025
31.08.2025, 19:44
Теннис
УСИК: «Эта соседняя страна, которая не имела претензий к Украине»
УСИК: «Эта соседняя страна, которая не имела претензий к Украине»
31.08.2025, 10:02 28
Бокс
Решение принято. Спортивный директор Ромы рассказал, покинет ли Довбик клуб
Решение принято. Спортивный директор Ромы рассказал, покинет ли Довбик клуб
31.08.2025, 16:34 5
Футбол
«Обмен завершен». Довбик станет игроком европейского топ-клуба
«Обмен завершен». Довбик станет игроком европейского топ-клуба
01.09.2025, 17:53 4
Футбол
Чемпион мира готов сменить вес и отобрать у Усика корону хевивейта
Чемпион мира готов сменить вес и отобрать у Усика корону хевивейта
01.09.2025, 01:34 10
Бокс
Стала известна оценка Забарного за матч с Тулузой
Стала известна оценка Забарного за матч с Тулузой
31.08.2025, 01:09 6
Футбол
Четыре игрока сборной Украины выразили желание покинуть Динамо
Четыре игрока сборной Украины выразили желание покинуть Динамо
01.09.2025, 07:45 43
Футбол
Костюк идет дальше. Определены все пары 1/8 финала US Open 2025 у женщин
Костюк идет дальше. Определены все пары 1/8 финала US Open 2025 у женщин
31.08.2025, 09:06 7
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем