ОФИЦИАЛЬНО. Ньюкасл нашел замену Исаку. Он играл с украинцем
Йоан Висса покинул «Брентфорд»
Английский «Ньюкасл» официально объявил о подписании конголезского нападающего лондонского «Брентфорда» Йоана Висса.
Отмечается, что 25-летний футболист подписал с «сороками» 5-летний контракт.
По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, сумма трансфера игрока составила 55 миллионов фунтов.
В сезоне 2024/25 Йоан Висса провел 39 матчей на клубном уровне, отличившись 20 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 32 миллиона евро.
Ранее «Ньюкасл» официально продал в «Ливерпуль» форварда Александра Исака.
We are delighted to confirm the signing of forward Yoane Wissa from Brentford for an undisclosed fee. 👊 pic.twitter.com/b4PegvTndf— Newcastle United (@NUFC) September 1, 2025
