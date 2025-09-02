ОФИЦИАЛЬНО. Ньюкасл нашел замену Исаку. Он играл с украинцем

Английский «Ньюкасл» официально объявил о подписании конголезского нападающего лондонского «Брентфорда» Йоана Висса.

Отмечается, что 25-летний футболист подписал с «сороками» 5-летний контракт.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, сумма трансфера игрока составила 55 миллионов фунтов.

В сезоне 2024/25 Йоан Висса провел 39 матчей на клубном уровне, отличившись 20 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 32 миллиона евро.

Ранее «Ньюкасл» официально продал в «Ливерпуль» форварда Александра Исака.