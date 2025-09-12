Невезение или недостаток мастерства? МЮ – лидер АПЛ 25/26 по xG и ударам
Команда Рубена Аморима в нынешнем розыгрыше чемпионата забила только один гол с игры
«Манчестер Юнайтед» под руководством Рубена Аморима является лидером нынешнего сезона АПЛ по показателю xG (6.78) и количеству нанесенных ударов (58).
Несмотря на доминирование в этих атакующих показателях, «красные дьяволы» забили только один гол с игры. Остальные голы были забиты со стандартов (один с пенальти) или игроками соперника (два автогола).
Если говорить о статистике защиты, клуб из Манчестера является антирекордсменом среди команд «большой шестерки».
По показателю ожидаемых голов (xG) после «МЮ» расположились «Челси» (6.70), «Брайтон» (6.21), «Манчестер Сити» (5.84) и лондонский «Арсенал» (4.67).
Перед матчами 4-го тура чемпионата Англии команда Аморима занимает 9-ю позицию в турнирной таблице соревнования (4 очка). В воскресенье, 14 сентября, они встретятся на поле с «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы.
Man Utd have the highest XG in the Premier League so far this season 🥅📈 pic.twitter.com/OnGhgEamjN— Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) September 11, 2025
No team has had more Premier League shots than Man United so far this season 📈😳— OneFootball (@OneFootball) September 12, 2025
🥅 x1 penalty
🫣 x2 own goals
⚽️ x1 goal from open play pic.twitter.com/28qJWrLjXW
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Британец – о возможном бое Александра в Украине
Сразу три украинки будут бороться за выход в финал