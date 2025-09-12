Впервые с 2020 года представитель Эвертона был признан игроком месяца АПЛ

Английский вингер Джек Грилиш стал первым представителем «Эвертона» с сентября 2020 года, получившим награду лучшего игрока месяца АПЛ. Предыдущим игроком «ирисок», удостоенным этой награды, был Доминик Калверт-Льюин.

В августе 30-летний Грилиш отметился 4 результативными передачами в 4 матчах чемпионата (2 – в стартовом составе). Сейчас он является игроком с наибольшим количеством ассистов в топ-5 лигах Европы нынешнего сезона.

Интересно, что эта награда стала первой в карьере Джека. Для «Эвертона» же он стал 10-м футболистом в истории клуба, получившим звание игрока месяца в Премьер-лиге.

Jack Grealish is the first Everton player to be named Premier League Player of the Month since Dominic Calvert-Lewin in September 2020. 🏆 https://t.co/ulZSW514XD — Squawka (@Squawka) September 12, 2025