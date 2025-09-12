Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Впервые с 2020 года представитель Эвертона был признан игроком месяца АПЛ
Англия
12 сентября 2025, 15:49 |
70
0

Впервые с 2020 года представитель Эвертона был признан игроком месяца АПЛ

Джек Грилиш стал лучшим игроком английского чемпионата в августе

12 сентября 2025, 15:49 |
70
0
Впервые с 2020 года представитель Эвертона был признан игроком месяца АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Джек Грилиш

Английский вингер Джек Грилиш стал первым представителем «Эвертона» с сентября 2020 года, получившим награду лучшего игрока месяца АПЛ. Предыдущим игроком «ирисок», удостоенным этой награды, был Доминик Калверт-Льюин.

В августе 30-летний Грилиш отметился 4 результативными передачами в 4 матчах чемпионата (2 – в стартовом составе). Сейчас он является игроком с наибольшим количеством ассистов в топ-5 лигах Европы нынешнего сезона.

Интересно, что эта награда стала первой в карьере Джека. Для «Эвертона» же он стал 10-м футболистом в истории клуба, получившим звание игрока месяца в Премьер-лиге.

По теме:
ВИДЕО. Первые слова Александра Зинченко в Ноттингем Форест
Арне Слот стал лучшим тренером августа в АПЛ
Арсенал – Ноттингем. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Эвертон чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига лучший игрок Джек Грилиш статистика Доминик Калверт-Льюин
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Первая лига. Подолье и Пробой разделили очки
Футбол | 12 сентября 2025, 15:18 0
Первая лига. Подолье и Пробой разделили очки
Первая лига. Подолье и Пробой разделили очки

«Подолье» смогло покинуть последнее место турнирной таблицы

Тони БЕЛЛЬЮ: «То, что происходит в Украине – позор. Усик этого очень хочет»
Бокс | 12 сентября 2025, 08:25 4
Тони БЕЛЛЬЮ: «То, что происходит в Украине – позор. Усик этого очень хочет»
Тони БЕЛЛЬЮ: «То, что происходит в Украине – позор. Усик этого очень хочет»

Британец – о возможном бое Александра в Украине

Зидан достиг договоренности с командой, которую мечтал тренировать
Футбол | 12.09.2025, 07:11
Зидан достиг договоренности с командой, которую мечтал тренировать
Зидан достиг договоренности с командой, которую мечтал тренировать
Гасперини принял решение по Довбику. Новая роль для украинца
Футбол | 12.09.2025, 11:06
Гасперини принял решение по Довбику. Новая роль для украинца
Гасперини принял решение по Довбику. Новая роль для украинца
КРАВЕЦ: «Почему ушел из Динамо? Процветает коррупция. Просто нет смысла»
Футбол | 11.09.2025, 18:17
КРАВЕЦ: «Почему ушел из Динамо? Процветает коррупция. Просто нет смысла»
КРАВЕЦ: «Почему ушел из Динамо? Процветает коррупция. Просто нет смысла»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо предложили вратаря сборной Украины. Суркис уже принял решение
Динамо предложили вратаря сборной Украины. Суркис уже принял решение
11.09.2025, 08:30 28
Футбол
УОРРЕН: «Победитель этого боя получит все. Станет чемпионом хевивейта»
УОРРЕН: «Победитель этого боя получит все. Станет чемпионом хевивейта»
10.09.2025, 22:30
Бокс
МИЛЕВСКИЙ: «Этот игрок – единственное светлое пятно в сборной Украины»
МИЛЕВСКИЙ: «Этот игрок – единственное светлое пятно в сборной Украины»
10.09.2025, 20:06 9
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Знаете, почему сборная Украины все время проигрывает?»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Знаете, почему сборная Украины все время проигрывает?»
10.09.2025, 23:59 5
Футбол
Дэвид Хэй назвал единственного боксера, который превзошел Александра Усика
Дэвид Хэй назвал единственного боксера, который превзошел Александра Усика
12.09.2025, 06:44
Бокс
Известный эксперт спрогнозировал ближайшие отставки тренеров в УПЛ
Известный эксперт спрогнозировал ближайшие отставки тренеров в УПЛ
11.09.2025, 10:26 7
Футбол
В Купянске погиб боец, который в 2021-м был чемпионом мира
В Купянске погиб боец, который в 2021-м был чемпионом мира
10.09.2025, 20:57 3
Война
Александр УСИК: «Он победит. Это невероятно умный боксер и человек»
Александр УСИК: «Он победит. Это невероятно умный боксер и человек»
12.09.2025, 01:54
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем