ЕЗЕРСКИЙ: «Чувствовал, что в Карпатах на меня не рассчитывают»

Известный украинский тренер Владимир Езерский был связан контрактом с «Карпатами» до 30 июня 2026 года, но довольно неожиданно в конце августа соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

В беседе с корреспондентом Sport ua Владимир Езерский рассказал о причинах прекращения сотрудничества с львовской командой:

– В «Карпаты» меня приглашал уже бывший главный тренер Мирон Маркевич, за что я ему благодарен. Была достигнута договоренность, что я буду совмещать работу ассистента Мирона Богдановича с тренерской деятельностью со сборными Украины разного возраста. Кстати, так было и в моей предыдущей команде – «Александрии», где помогал Руслану Ротаню.

Считаю, что довольно успешно работал на двух «фронтах»: «Карпаты» после длительного перерыва вернулись в УПЛ, а юниорская сборная пробилась в квартет сильнейших в Европе, завоевав путевку на мировой чемпионат.

Об отставке Мирона Маркевича узнал, когда находился в расположении юниорской сборной. Позвонил Богдановичу, и он сказал, что это было его решение, и поскольку я на контракте с «Карпатами», то должен его отработать. Далее я поговорил с генеральным директором ФК Андреем Русолом и когда поинтересовался своими перспективами, он ответил, что на меня в клубе рассчитывают, работы хватит для всех.

– И вы послушали Русола, только уже продолжили работать в структуре клуба и помогая одновременно Дмитрию Михайленко в юниорской сборной. Что дальше пошло не так?

– Со своей стороны я прилагал максимум усилий, чтобы ко мне не было никаких претензий, в частности, доволен, что сейчас многие представители «Карпат» выступают за сборные Украины разного возраста.

Просто во время подготовки к новому сезону чувствовал, что в «Карпатах» больше не заинтересованы в моих услугах. Так долго продолжаться не могло. Я инициировал встречу с владельцем «Карпат» Владимиром Матковским, объяснил свою позицию и было принято решение о прекращении сотрудничества по соглашению сторон. О какой-либо компенсации речь не шла. Я поблагодарил Матковского за возможность тренировать «Карпаты», на прощание мы пожали друг другу руки.

– Наверное, пожалели, что несколько месяцев назад отказали «Буковине» и «Александрии», которые предлагали вам возглавить эти команды?

– Нет, потому что это априори не могло быть. Одно дело быть ассистентом на клубном уровне и в сборной, и совсем другое – главный тренер и отвечать за все. Я отдал предпочтение подготовке смены.

– Что дальше?

– Полностью сосредоточен на работе с юниорской сборной Украины. На очереди уже в конце сентября новый вызов – старт в финальной части чемпионата мира в Чили. Будет интересно, ведь мы прошли вместе путь длиной в полтора года.

– Кстати, правда ли, что несколько недель назад известный специалист Эгише Меликян, возглавив национальную сборную Армении, предлагал вам стать его помощником?

– Да, но я не дал согласия. Во-первых, у нас – война и с выездом за границу были бы большие проблемы, во-вторых, чувствую, что именно работа со сборными Украины разного возраста – мое призвание.

– Где пересекались ваши пути с Меликяном?

– Несколько лет назад он был моим ассистентом в юношеской сборной Украины. Как видите, все крутится вокруг сборных. Такова уже моя судьба.