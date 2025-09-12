Звезды Барселоны чуть не подрались на тренировке. Флик вмешался

На тренировке каталонской Барселоны возникла скандальная ситуация – схватку устроили звездные питомцы «сине-гранатовых» Гави и Фермин Лопес. Об этом пишет испанское издание AS.

По информации издания, игроки давно дружили, но их отношения испортились во время предсезонного тура в Азии, когда на тренировке у Гави было неприятное столкновение с Фермином после грубого подката.

Уже после возвращения в Испанию игроки снова сцепились на тренировке. Партнерам по команде пришлось растаскивать их, чтобы не допустить потасовки. Во время конфликта прозвучало немало неприятных слов, поэтому в ситуацию пришлось вмешаться даже Ханси Флик, который провел отдельную встречу с Гави и Фермином по этому поводу.

Немецкий специалист хочет улучшить микроклимат в команде, в частности этим будет заниматься недавно вернувшийся в клуб в роли помощника главного тренера Тиаго Алькантара.