Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Звезды Барселоны чуть не подрались на тренировке. Флик вмешался
Испания
12 сентября 2025, 14:18 |
Звезды Барселоны чуть не подрались на тренировке. Флик вмешался

Фермин Лопес и Гави устроили потасовку на тренировке каталонцев

Getty Images/Global Images Ukraine. Ханси Флик

На тренировке каталонской Барселоны возникла скандальная ситуация – схватку устроили звездные питомцы «сине-гранатовых» Гави и Фермин Лопес. Об этом пишет испанское издание AS.

По информации издания, игроки давно дружили, но их отношения испортились во время предсезонного тура в Азии, когда на тренировке у Гави было неприятное столкновение с Фермином после грубого подката.

Уже после возвращения в Испанию игроки снова сцепились на тренировке. Партнерам по команде пришлось растаскивать их, чтобы не допустить потасовки. Во время конфликта прозвучало немало неприятных слов, поэтому в ситуацию пришлось вмешаться даже Ханси Флик, который провел отдельную встречу с Гави и Фермином по этому поводу.

Немецкий специалист хочет улучшить микроклимат в команде, в частности этим будет заниматься недавно вернувшийся в клуб в роли помощника главного тренера Тиаго Алькантара.

По теме:
Испанские СМИ: «От Ваната никто не требует 20 голов в первом сезоне»
Роберт Левандовски имеет уникальное достижение в Лиге чемпионов
Севилья – Эльче. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Ханс-Дитер Флик Гави Фермин Лопес драка Ла Лига Барселона чемпионат Испании по футболу
Олег Вахоцкий Источник: AS
