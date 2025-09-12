Игрок Металлиста 1925 рассказал, в чем сила Шахтера
Александр Мартынюк считает, что горняки сильны технически
Левый защитник харьковского «Металлиста 1925» Александр Мартынюк в эксклюзивном интервью для Sport.ua рассказал, в чем сила донецкого «Шахтера»:
– Впереди игра с «Шахтером». В чем, на твой взгляд, сила этого соперника?
– Это команда, которая каждый год выступает в еврокубках, гранд украинского футбола. Она всегда с мячом, сильна тактически, технически, индивидуально, у «горняков» быстрые футболисты. «Металлиста 1925» ждет очень сложный матч.
«Горняки» встретятся с «Металлистом 1925» 13 сентября в рамках Украинской Премьер-лиги.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Британец выделил Мухаммеда Али
Отношения между Хацкевичем и Шевчуком – не самые лучшие