Игрок Металлиста 1925 рассказал, в чем сила Шахтера

Левый защитник харьковского «Металлиста 1925» Александр Мартынюк в эксклюзивном интервью для Sport.ua рассказал, в чем сила донецкого «Шахтера»:

– Впереди игра с «Шахтером». В чем, на твой взгляд, сила этого соперника?

– Это команда, которая каждый год выступает в еврокубках, гранд украинского футбола. Она всегда с мячом, сильна тактически, технически, индивидуально, у «горняков» быстрые футболисты. «Металлиста 1925» ждет очень сложный матч.

«Горняки» встретятся с «Металлистом 1925» 13 сентября в рамках Украинской Премьер-лиги.