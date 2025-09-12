Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игрок Металлиста 1925 рассказал, в чем сила Шахтера
Украина. Премьер лига
12 сентября 2025, 23:58 |
64
0

Игрок Металлиста 1925 рассказал, в чем сила Шахтера

Александр Мартынюк считает, что горняки сильны технически

12 сентября 2025, 23:58 |
64
0
Игрок Металлиста 1925 рассказал, в чем сила Шахтера
УАФ. Александр Мартынюк

Левый защитник харьковского «Металлиста 1925» Александр Мартынюк в эксклюзивном интервью для Sport.ua рассказал, в чем сила донецкого «Шахтера»:

– Впереди игра с «Шахтером». В чем, на твой взгляд, сила этого соперника?

– Это команда, которая каждый год выступает в еврокубках, гранд украинского футбола. Она всегда с мячом, сильна тактически, технически, индивидуально, у «горняков» быстрые футболисты. «Металлиста 1925» ждет очень сложный матч.

«Горняки» встретятся с «Металлистом 1925» 13 сентября в рамках Украинской Премьер-лиги.

По теме:
Оболонь – Динамо. Текстовая трансляция матча
Металлист 1925 – Шахтер. Текстовая трансляция матча
Рух – Эпицентр. Текстовая трансляция матча
Шахтер Донецк Металлист 1925 Александр Мартынюк Украинская Премьер-лига Металлист 1925 - Шахтер чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дэвид Хэй назвал единственного боксера, который превзошел Александра Усика
Бокс | 12 сентября 2025, 06:44 0
Дэвид Хэй назвал единственного боксера, который превзошел Александра Усика
Дэвид Хэй назвал единственного боксера, который превзошел Александра Усика

Британец выделил Мухаммеда Али

В руководстве Полесья возник конфликт между легендами Динамо и Шахтера
Футбол | 12 сентября 2025, 04:01 7
В руководстве Полесья возник конфликт между легендами Динамо и Шахтера
В руководстве Полесья возник конфликт между легендами Динамо и Шахтера

Отношения между Хацкевичем и Шевчуком – не самые лучшие

«У меня есть связи в Федерации». Усик предупредил Динамо о проблемах
Бокс | 12.09.2025, 05:15
«У меня есть связи в Федерации». Усик предупредил Динамо о проблемах
«У меня есть связи в Федерации». Усик предупредил Динамо о проблемах
УАФ обвинили в организации договорных матчей. Есть ответ ассоциации
Футбол | 12.09.2025, 20:47
УАФ обвинили в организации договорных матчей. Есть ответ ассоциации
УАФ обвинили в организации договорных матчей. Есть ответ ассоциации
Алексис Санчес дебютировал за Севилью и ассистом пяткой спас команду
Футбол | 13.09.2025, 00:15
Алексис Санчес дебютировал за Севилью и ассистом пяткой спас команду
Алексис Санчес дебютировал за Севилью и ассистом пяткой спас команду
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Форвард Олимпиакоса Яремчук вернулся в Украину. Известна причина
Форвард Олимпиакоса Яремчук вернулся в Украину. Известна причина
11.09.2025, 13:13 4
Футбол
ВИДЕО. Украинский футболист сделал Барселону U-18 клубным чемпионом мира
ВИДЕО. Украинский футболист сделал Барселону U-18 клубным чемпионом мира
11.09.2025, 05:16
Футбол
КРАВЕЦ: «Почему ушел из Динамо? Процветает коррупция. Просто нет смысла»
КРАВЕЦ: «Почему ушел из Динамо? Процветает коррупция. Просто нет смысла»
11.09.2025, 18:17 40
Футбол
Эвертон получил официальное предложение по Миколенко от топового клуба
Эвертон получил официальное предложение по Миколенко от топового клуба
11.09.2025, 07:07 8
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «То, что происходит в Украине – позор. Усик этого очень хочет»
Тони БЕЛЛЬЮ: «То, что происходит в Украине – позор. Усик этого очень хочет»
12.09.2025, 08:25 5
Бокс
Бриедис предупредил Усика о последствиях, если он не прислушается к совету
Бриедис предупредил Усика о последствиях, если он не прислушается к совету
11.09.2025, 00:32 1
Бокс
Джозеф Паркер назвал боксера номер один независимо от весовой категории
Джозеф Паркер назвал боксера номер один независимо от весовой категории
12.09.2025, 01:17
Бокс
Динамо предложили вратаря сборной Украины. Суркис уже принял решение
Динамо предложили вратаря сборной Украины. Суркис уже принял решение
11.09.2025, 08:30 28
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем