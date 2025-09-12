Арне СЛОТ: «Мы хотели бы подписать его»

Нидерландский тренер «Ливерпуля» Арне Слот хочет, чтобы «красные» подписал английского защитника «Кристал Пэлас» Марка Гехи:

«Было бы смешно, если бы я отрицал, что мы были близки к подписанию Марка Гехи. Это общеизвестный факт, такие вещи происходят в футболе. Мы хотели бы подписать его.

(То, что случилось) Это печально как для нас, так и для игрока. Посмотрим, что будет в будущем».

В последний день трансферного окна клубы согласовали переход английского футболиста, но сделка сорвалась из-за того, что «орлы» в последний момент отказались отпускать англичанина.

