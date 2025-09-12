Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
12 сентября 2025, 11:38
Арне СЛОТ: «Мы хотели бы подписать его»

Нидерландский коуч хочет видеть Марка Гехи в «Ливерпуле»

Арне СЛОТ: «Мы хотели бы подписать его»
Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

Нидерландский тренер «Ливерпуля» Арне Слот хочет, чтобы «красные» подписал английского защитника «Кристал Пэлас» Марка Гехи:

«Было бы смешно, если бы я отрицал, что мы были близки к подписанию Марка Гехи. Это общеизвестный факт, такие вещи происходят в футболе. Мы хотели бы подписать его.

(То, что случилось) Это печально как для нас, так и для игрока. Посмотрим, что будет в будущем».

В последний день трансферного окна клубы согласовали переход английского футболиста, но сделка сорвалась из-за того, что «орлы» в последний момент отказались отпускать англичанина.

Ранее сообщалось о том, что «Полесье» провело переговоры с голкипером «Ливерпуля».

