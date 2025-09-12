Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Полесье провело переговоры с голкипером Ливерпуля. Известен результат
Украина. Премьер лига
12 сентября 2025, 01:13 |
310
1

Фабиан Мрозек отказался играть в чемпионате Украины

ФК Ливерпуль. Фабиан Мрозек

Житомирское «Полесье» в последний день трансферного окна пыталось подписать польского голкипера Фабиана Мрозека, контракт которого принадлежит английскому «Ливерпулю».

Представитель Премьер-лиги провел несколько раундов переговоров с 21-летним футболистом, однако поляк отказался ехать в чемпионат Украины. В итоге «волки» сосредоточились на поиске другого вратаря и подписали контракт с экс-игроком киевского «Динамо» Георгием Бущаном.

Мрозек начинал свою карьеру в польских академия, а в июле 2020 года присоединился к английскому «Ливерпулю», где играл за команды U-18 и U-21. Провел несколько сезонов в арендах – выступал за шведскую «Броммапойкарну» и английский «Форрест Грин». Вызывался в расположение юношеских и молодежных сборных Польши.

«Полесье» набрало три балла после четырех туров и занимает десятое место в турнирной таблице. В следующем туре подопечные Руслана Ротаня сыграют на выезде против «Кривбасса». Поединок состоится 14 сентября в 13:00 по киевскому времени.

Ливерпуль Полесье Житомир трансферы трансферы УПЛ трансферы АПЛ
Николай Титюк Источник: ВЗбирна
Urets
Ще один сміттєвий лег який би просидів півроку в запасі і также тихо зник як з'явився. Знов PASSівець?
 Може хоч Хацкевич зупинить цей розвід власника Полісся на бабкі.
Легіонер має бути на голову сильніше місцевих і приходити одразу в основу, як той же Бущан зараз прийшов.
Ответить
0
