Полесье провело переговоры с голкипером Ливерпуля. Известен результат

Житомирское «Полесье» в последний день трансферного окна пыталось подписать польского голкипера Фабиана Мрозека, контракт которого принадлежит английскому «Ливерпулю».

Представитель Премьер-лиги провел несколько раундов переговоров с 21-летним футболистом, однако поляк отказался ехать в чемпионат Украины. В итоге «волки» сосредоточились на поиске другого вратаря и подписали контракт с экс-игроком киевского «Динамо» Георгием Бущаном.

Мрозек начинал свою карьеру в польских академия, а в июле 2020 года присоединился к английскому «Ливерпулю», где играл за команды U-18 и U-21. Провел несколько сезонов в арендах – выступал за шведскую «Броммапойкарну» и английский «Форрест Грин». Вызывался в расположение юношеских и молодежных сборных Польши.

«Полесье» набрало три балла после четырех туров и занимает десятое место в турнирной таблице. В следующем туре подопечные Руслана Ротаня сыграют на выезде против «Кривбасса». Поединок состоится 14 сентября в 13:00 по киевскому времени.