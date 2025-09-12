Голкипер Александрии: «Футбол Нестеренко схож с тем, что было у Ротаня»

Голкипер «Александрии» Виктор Долгий, дебютировавший за первую команду «горожан», рассказал о разнице в тренерских подходах Руслана Ротаня и Кирилла Нестеренко.

– Что принес нового в команду Кирилл Нестеренко?

– Футбол схож с тем, что было у Ротаня, однако Кирилл Александрович видит это немного по-другому.

– Требования к вратарям остались те же?

– Нужно не только в рамке стоять, но и начинать атаки, участвовать в розыгрышах, искать свободные зоны, открываться под передачи, – сказал Виктор.

