Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Голкипер Александрии: «Футбол Нестеренко схож с тем, что было у Ротаня»
Украина. Премьер лига
12 сентября 2025, 10:38 | Обновлено 12 сентября 2025, 11:26
Виктор Долгий дебютировал за первую команду «Александрии»

ФК Александрия. Виктор Долгий

Голкипер «Александрии» Виктор Долгий, дебютировавший за первую команду «горожан», рассказал о разнице в тренерских подходах Руслана Ротаня и Кирилла Нестеренко.

– Что принес нового в команду Кирилл Нестеренко?

– Футбол схож с тем, что было у Ротаня, однако Кирилл Александрович видит это немного по-другому.

– Требования к вратарям остались те же?

– Нужно не только в рамке стоять, но и начинать атаки, участвовать в розыгрышах, искать свободные зоны, открываться под передачи, – сказал Виктор.

Ранее Sport.ua сообщал, что руководство полностью доверяет Кириллу Нестеренко, несмотря на провальный старт сезона в УПЛ.

Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
