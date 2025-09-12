Голкипер Александрии: «Футбол Нестеренко схож с тем, что было у Ротаня»
Виктор Долгий дебютировал за первую команду «Александрии»
Голкипер «Александрии» Виктор Долгий, дебютировавший за первую команду «горожан», рассказал о разнице в тренерских подходах Руслана Ротаня и Кирилла Нестеренко.
– Что принес нового в команду Кирилл Нестеренко?
– Футбол схож с тем, что было у Ротаня, однако Кирилл Александрович видит это немного по-другому.
– Требования к вратарям остались те же?
– Нужно не только в рамке стоять, но и начинать атаки, участвовать в розыгрышах, искать свободные зоны, открываться под передачи, – сказал Виктор.
Ранее Sport.ua сообщал, что руководство полностью доверяет Кириллу Нестеренко, несмотря на провальный старт сезона в УПЛ.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр ставит на американца
Британец – о возможном бое Александра в Украине