ВИДЕО. Сборники присоединились к Шахтеру
Команда продолжает подготовку к игре с Металлистом 1925
Футбольный клуб «Шахтер» проводит тренировки в рамках подготовки к игре с «Металлистом 1925».
11 сентября к составу команды присоединились игроки, которые были вызваны в свои национальные сборные.
На помощь своим национальным командам во время международной паузы отправились следующие футболисты:
- Украина: Дмитрий Ризник, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Артем Бондаренко, Олег Очеретько.
- Боливия: Диего Арройо
- Тунис: Алаа Грам
- Грузия: Иракли Азаров
- Бразилия U-20: Изаки Силва, Лука Мейреллиш, Лукас Феррейра.
По итогам 4 туров УПЛ «горняки» занимают второе место в турнирной таблице, набрав 10 очков в 4 матчах чемпионата Украины.
Уже 13 сентября «горняки» в рамках Украинской Премьер-лиги встретятся с «Металлистом 1925».
