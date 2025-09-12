Футбольный клуб «Шахтер» проводит тренировки в рамках подготовки к игре с «Металлистом 1925».

11 сентября к составу команды присоединились игроки, которые были вызваны в свои национальные сборные.

На помощь своим национальным командам во время международной паузы отправились следующие футболисты:

Украина: Дмитрий Ризник, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Артем Бондаренко, Олег Очеретько.

Боливия: Диего Арройо

Тунис: Алаа Грам

Грузия: Иракли Азаров

Бразилия U-20: Изаки Силва, Лука Мейреллиш, Лукас Феррейра.

По итогам 4 туров УПЛ «горняки» занимают второе место в турнирной таблице, набрав 10 очков в 4 матчах чемпионата Украины.

Уже 13 сентября «горняки» в рамках Украинской Премьер-лиги встретятся с «Металлистом 1925».

ВИДЕО. Сборники присоединились к Шахтеру