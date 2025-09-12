ВИДЕО. Сборники присоединились к Шахтеру

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Команда продолжает подготовку к игре с Металлистом 1925

ФК Шахтер

Футбольный клуб «Шахтер» проводит тренировки в рамках подготовки к игре с «Металлистом 1925».

11 сентября к составу команды присоединились игроки, которые были вызваны в свои национальные сборные.

На помощь своим национальным командам во время международной паузы отправились следующие футболисты:

  • Украина: Дмитрий Ризник, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Артем Бондаренко, Олег Очеретько.
  • Боливия: Диего Арройо
  • Тунис: Алаа Грам
  • Грузия: Иракли Азаров
  • Бразилия U-20: Изаки Силва, Лука Мейреллиш, Лукас Феррейра.

По итогам 4 туров УПЛ «горняки» занимают второе место в турнирной таблице, набрав 10 очков в 4 матчах чемпионата Украины.

Уже 13 сентября «горняки» в рамках Украинской Премьер-лиги встретятся с «Металлистом 1925».

видео чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Арда Туран тренировка Украинская Премьер-лига Николай Матвиенко Валерий Бондарь Ефим Конопля Дмитрий Ризнык Артем Бондаренко Иракли Азаров Алаа Грам Диего Арройо Лукас Феррейра Лука Мейреллиш Изаки Силва
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
