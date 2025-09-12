Где смотреть онлайн матч 5-го тура чемпионата Украины Верес – Кудровка

В пятницу, 12 сентября, состоится матч пятого тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Верес» и «Кудровка».

Примет встречу чемпионата Украины стадион «Авангард» в городе Ровно. Главным арбитром матча будет Александр Шандор из Львова.

Ожидается, что футбольное противостояние начнется в 18:00 по киевскому времени.

В турнирной таблице после четырех туров «Верес» с тремя очками занимает 13-ю позицию, тогда как «Кудровка» располагается на девятом месте (семь очков).

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

