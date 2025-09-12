Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Где смотреть онлайн матч 5-го тура чемпионата Украины Верес – Кудровка
Украина. Премьер лига
12 сентября 2025, 06:44 | Обновлено 12 сентября 2025, 06:45
Где смотреть онлайн матч 5-го тура чемпионата Украины Верес – Кудровка

Поединок Премьер-лиги состоится 12 сентября в 18:00 по киевскому времени

Где смотреть онлайн матч 5-го тура чемпионата Украины Верес – Кудровка
НК Верес

В пятницу, 12 сентября, состоится матч пятого тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Верес» и «Кудровка».

Примет встречу чемпионата Украины стадион «Авангард» в городе Ровно. Главным арбитром матча будет Александр Шандор из Львова.

Ожидается, что футбольное противостояние начнется в 18:00 по киевскому времени.

В турнирной таблице после четырех туров «Верес» с тремя очками занимает 13-ю позицию, тогда как «Кудровка» располагается на девятом месте (семь очков).

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
