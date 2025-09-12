Украинский форвард забил четвертый гол за два матча в Европе

В среду, 10 сентября, состоялся матч 1/64 финала Кубка Словакии, в котором встретились «Надсег» и «Слован» Братислава. Гости вырвали победу в невероятной перестрелке со счетом 4:2.

«Надсег», несмотря на статус явного аутсайдера, шокировал соперника в первом тайме двумя забитыми голами. Однако, еще до перерыва «Слован» сумел восстановить паритет. Один из мячей записал на свой счет украинский форвард Николай Кухаревич, который за последние два поединка отметился четырьмя результативными действиями.

Во второй половине игры клуб из Братиславы на правах фаворита забил еще дважды, установил окончательный счет и вырвал путевку в 1/32 финала Кубка Словакии.

Кухаревич перебрался в словацкий клуб из английского «Суонси» за 800 тысяч евро. В нынешнем сезоне 24-летний футболист провел десять матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов.

Кубок Словакии, 1/64 финала. 10 сентябя

Надсег – Слован Братислава – 2:4

Голы: Торрес, 16, Ботло, 30 – Ираджанг, 14, Кухаревич, 45+3, Толич, 52, Мустафич, 55