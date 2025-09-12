Стало известно, как будет наказан Челси из-за 74 нарушений регламента

В четверг, 11 сентября, Футбольная ассоциация Англии (FA) обвинила лондонский «Челси» в 74 нарушениях регламента об агентах, работе с посредниками и инвестициях третьих лиц в игроков с 2009 по 2022 год.

Авторитетный британский журналист Мэтт Лоу сообщил детали потенциального наказания, которое грозит представителю Премьер-лиги. Сообщается, что лондонский клуб избежит потери очков в турнирной таблице сезона 2025/26, однако понесет финансовые потери.

По информации источника, если вина «Челси» в нарушении финансового фейр-плей будет доказана, придется заплатить штраф в размере восьми миллионов фунтов стерлингов. Он будет выплачен УЕФА в рамках урегулирования ситуации с перерасходом средств.

«Синих» обвинили в многочисленных финансовых нарушениях, незаконных выплатах агентам игроков во время трансферного окна во времена, когда клубом владел российский бизнесмен Роман Абрамович.

Футбольная ассоциация Англии предоставила лондонской команде несколько дней для объяснения ситуации и сбора всех необходимых документов для защиты своей репутации.