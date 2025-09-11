Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Провальная трансферная стратегия. 12 игроков покинули Арсенал за копейки
11 сентября 2025, 23:53 | Обновлено 11 сентября 2025, 23:58
В течение летнего трансферного окна «канониры» заработали на трансферах лишь 10.3 млн евро.

В течение летнего трансферного окна лондонский «Арсенал» покинули 12 игроков. В целом английский клуб на этих трансферах заработал лишь 10,3 млн евро.

Деньги «канонирам» принесли только сделки таких игроков: Нуну Тавареш (трансфер в «Лацио» – 5 млн), Маркиньос (трансфер в «Крузейро» – 3 млн), Якуб Кивиор (аренда в «Порту» – 2 млн) и Альберт Самби Локонга (трансфер в «Гамбург» – 300 тысяч).

Уход остальных восьми игроков не принес клубу никакой прибыли.

Все трансферы Арсенала на выход (летнее ТВ-2025)

  • Нуну Тавареш (трансфер в Лацио – 5 млн)
  • Маркиньос (трансфер в Крузейро – 3 млн)
  • Якуб Кивиор (аренда в Порту – 2 млн)
  • Альберт Самби Локонга (трансфер в Гамбург – 300 тысяч)
  • Томас Партей – свободный агент, перешел в Вильярреал
  • Киран Тирни – свободный агент, перешел в Селтик
  • Жоржиньо – свободный агент, перешел во Фламенго
  • Фабиу Виейра – аренда в Гамбург
  • Александр Зинченко – аренда в Ноттингеме
  • Рис Нельсон – аренда в Брентфорде
  • Карл Хейн – аренда в Вердере
  • Такехиро Томиясу – покинул клуб без контракта

Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Арсенал Лондон финансы трансферы статистика Нуну Тавареш Якуб Кивиор Альберт Самби Локонга Гамбург Томас Партей Киран Тирни Жоржиньо Фабиу Виейра Александр Зинченко Рис Нельсон Карл Хейн Такехиро Томиясу
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
