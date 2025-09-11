Провальная трансферная стратегия. 12 игроков покинули Арсенал за копейки

В течение летнего трансферного окна лондонский «Арсенал» покинули 12 игроков. В целом английский клуб на этих трансферах заработал лишь 10,3 млн евро.

Деньги «канонирам» принесли только сделки таких игроков: Нуну Тавареш (трансфер в «Лацио» – 5 млн), Маркиньос (трансфер в «Крузейро» – 3 млн), Якуб Кивиор (аренда в «Порту» – 2 млн) и Альберт Самби Локонга (трансфер в «Гамбург» – 300 тысяч).

Уход остальных восьми игроков не принес клубу никакой прибыли.

Все трансферы Арсенала на выход (летнее ТВ-2025)