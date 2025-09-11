Провальная трансферная стратегия. 12 игроков покинули Арсенал за копейки
В течение летнего трансферного окна «канониры» заработали на трансферах лишь 10.3 млн евро.
В течение летнего трансферного окна лондонский «Арсенал» покинули 12 игроков. В целом английский клуб на этих трансферах заработал лишь 10,3 млн евро.
Деньги «канонирам» принесли только сделки таких игроков: Нуну Тавареш (трансфер в «Лацио» – 5 млн), Маркиньос (трансфер в «Крузейро» – 3 млн), Якуб Кивиор (аренда в «Порту» – 2 млн) и Альберт Самби Локонга (трансфер в «Гамбург» – 300 тысяч).
Уход остальных восьми игроков не принес клубу никакой прибыли.
Все трансферы Арсенала на выход (летнее ТВ-2025)
- Нуну Тавареш (трансфер в Лацио – 5 млн)
- Маркиньос (трансфер в Крузейро – 3 млн)
- Якуб Кивиор (аренда в Порту – 2 млн)
- Альберт Самби Локонга (трансфер в Гамбург – 300 тысяч)
- Томас Партей – свободный агент, перешел в Вильярреал
- Киран Тирни – свободный агент, перешел в Селтик
- Жоржиньо – свободный агент, перешел во Фламенго
- Фабиу Виейра – аренда в Гамбург
- Александр Зинченко – аренда в Ноттингеме
- Рис Нельсон – аренда в Брентфорде
- Карл Хейн – аренда в Вердере
- Такехиро Томиясу – покинул клуб без контракта
