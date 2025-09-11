Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Судаков обратился к умершему отцу после гола в ворота Азербайджана
Чемпионат мира
11 сентября 2025, 13:30
Судаков обратился к умершему отцу после гола в ворота Азербайджана

Полузащитник сборной Украины посвятил забитый мяч ближайшему родственнику

Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

9 сентября прошел матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D между сборными Азербайджана и Украины.

Команды сыграли на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Поединок завершился со счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственным забитым мячом в составе сборной Украины отличился хавбек Георгий Судаков.

После поединка футболист опубликовал Sotries в Instagram, в которой обратился к умершему отцу:

«Я знаю, что ты со мной».

Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
