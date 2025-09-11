Судаков обратился к умершему отцу после гола в ворота Азербайджана

9 сентября прошел матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D между сборными Азербайджана и Украины.

Команды сыграли на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Поединок завершился со счетом 1:1.

Единственным забитым мячом в составе сборной Украины отличился хавбек Георгий Судаков.

После поединка футболист опубликовал Sotries в Instagram, в которой обратился к умершему отцу:

«Я знаю, что ты со мной».