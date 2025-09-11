Экс-легионер Динамо сравнил Ярмоленко и Шевченко: «Чтобы забить нужно...»

Бывший легионер киевского Динамо Тибериу Гиоане вспомнил времена выступлений в составе «бело-синих» вместе с украинским вингером Андреем Ярмоленко.

– Давайте поговорим о некоторых ваших партнерах. Каким был молодой Ярмоленко?

– У Андрея были отличные физические и игровые данные – высокий рост, быстрый, техника, отличная левая нога. Но он не всегда реализовывал голевые моменты. Например, если Шевченко, чтобы забить, забить хватало одного момента, то Ярмоленко для этого нужно было три-четыре.

Если помните, Ярмоленко тоже провел в клубе еще несколько лет, прежде чем его продали в Боруссию Дортмунд за 25 миллионов евро, – сказал легионер.

Ранее Гиоане признался, что перенес инсульт в 24-летнем возрасте. Бывший футболист рассказал, что всю карьеру был подвержен повреждениям.