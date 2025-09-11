Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-легионер Динамо сравнил Ярмоленко и Шевченко: «Чтобы забить нужно...»
Украина. Премьер лига
11 сентября 2025, 17:53 |
466
1

Экс-легионер Динамо сравнил Ярмоленко и Шевченко: «Чтобы забить нужно...»

Тибериу Гиоане вспомнил, каким был молодой Ярмоленко

11 сентября 2025, 17:53 |
466
1
Экс-легионер Динамо сравнил Ярмоленко и Шевченко: «Чтобы забить нужно...»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Бывший легионер киевского Динамо Тибериу Гиоане вспомнил времена выступлений в составе «бело-синих» вместе с украинским вингером Андреем Ярмоленко.

– Давайте поговорим о некоторых ваших партнерах. Каким был молодой Ярмоленко?

– У Андрея были отличные физические и игровые данные – высокий рост, быстрый, техника, отличная левая нога. Но он не всегда реализовывал голевые моменты. Например, если Шевченко, чтобы забить, забить хватало одного момента, то Ярмоленко для этого нужно было три-четыре.

Если помните, Ярмоленко тоже провел в клубе еще несколько лет, прежде чем его продали в Боруссию Дортмунд за 25 миллионов евро, – сказал легионер.

Ранее Гиоане признался, что перенес инсульт в 24-летнем возрасте. Бывший футболист рассказал, что всю карьеру был подвержен повреждениям.

По теме:
«Увольнение звучит смешно». Артем Кравец рассказал о ситуации в Динамо
Голкипер киевской Оболони – об игре с Динамо: «Такие матчи ждут полгода»
КРАВЕЦ: «Почему ушел из Динамо? Процветает коррупция. Просто нет смысла»
Андрей Ярмоленко Андрей Шевченко Тибериу Гиоане Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Впервые за год сборная Азербайджана получила премиальные
Футбол | 11 сентября 2025, 15:08 6
Впервые за год сборная Азербайджана получила премиальные
Впервые за год сборная Азербайджана получила премиальные

Лед тронулся после смены тренера

Динамо предложили вратаря сборной Украины. Суркис уже принял решение
Футбол | 11 сентября 2025, 08:30 28
Динамо предложили вратаря сборной Украины. Суркис уже принял решение
Динамо предложили вратаря сборной Украины. Суркис уже принял решение

Георгий Бущан мог вернуться в Киев

У сборной Франции проблемы со Стад де Франс. Почему Украина там не сыграет
Футбол | 11.09.2025, 17:39
У сборной Франции проблемы со Стад де Франс. Почему Украина там не сыграет
У сборной Франции проблемы со Стад де Франс. Почему Украина там не сыграет
В команде Усика определились, кто станет его следующим соперником
Бокс | 10.09.2025, 23:42
В команде Усика определились, кто станет его следующим соперником
В команде Усика определились, кто станет его следующим соперником
Сикан продолжит карьеру в клубе, где играет футболист Динамо
Футбол | 11.09.2025, 09:24
Сикан продолжит карьеру в клубе, где играет футболист Динамо
Сикан продолжит карьеру в клубе, где играет футболист Динамо
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
GloryUkraine
Шева і Блохін поки недосяжні для українських футболістів. 
Ответить
0
Популярные новости
Промоутер Паркера: «Готов поставить свой дом, что Усик этого не сделает»
Промоутер Паркера: «Готов поставить свой дом, что Усик этого не сделает»
10.09.2025, 04:21
Бокс
Ничья как поражение. Украина упустила победу над Азербайджаном
Ничья как поражение. Украина упустила победу над Азербайджаном
09.09.2025, 20:59 448
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «Это лучший игрок сборной Украины. Не понял, почему продали»
ЛЕОНЕНКО: «Это лучший игрок сборной Украины. Не понял, почему продали»
10.09.2025, 06:48 3
Футбол
Ребров принял радикальное решение после неудачи в матче против Азербайджана
Ребров принял радикальное решение после неудачи в матче против Азербайджана
10.09.2025, 08:44 61
Футбол
Юлиан Бойко выбыл из снукерного турнира Pink Ribbon на стадии 1/4 финала
Юлиан Бойко выбыл из снукерного турнира Pink Ribbon на стадии 1/4 финала
09.09.2025, 17:07
Снукер
Азербайджан – Украина – 1:1. Позор в Баку. Видео голов и обзор матча
Азербайджан – Украина – 1:1. Позор в Баку. Видео голов и обзор матча
09.09.2025, 21:20 20
Футбол
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Азербайджана
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Азербайджана
09.09.2025, 17:40 72
Футбол
Катмен Усика: «Это бой века. Но боюсь, мы увидим сенсацию»
Катмен Усика: «Это бой века. Но боюсь, мы увидим сенсацию»
10.09.2025, 00:02
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем