Экс-легионер Динамо сравнил Ярмоленко и Шевченко: «Чтобы забить нужно...»
Тибериу Гиоане вспомнил, каким был молодой Ярмоленко
Бывший легионер киевского Динамо Тибериу Гиоане вспомнил времена выступлений в составе «бело-синих» вместе с украинским вингером Андреем Ярмоленко.
– Давайте поговорим о некоторых ваших партнерах. Каким был молодой Ярмоленко?
– У Андрея были отличные физические и игровые данные – высокий рост, быстрый, техника, отличная левая нога. Но он не всегда реализовывал голевые моменты. Например, если Шевченко, чтобы забить, забить хватало одного момента, то Ярмоленко для этого нужно было три-четыре.
Если помните, Ярмоленко тоже провел в клубе еще несколько лет, прежде чем его продали в Боруссию Дортмунд за 25 миллионов евро, – сказал легионер.
Ранее Гиоане признался, что перенес инсульт в 24-летнем возрасте. Бывший футболист рассказал, что всю карьеру был подвержен повреждениям.
