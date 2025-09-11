Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
11 сентября 2025, 10:30 | Обновлено 11 сентября 2025, 12:06
Где смотреть онлайн матч УПЛ Александрия – ЛНЗ

Матч 5-го тура чемпионата Украины

ФК Александрия

12 сентября в 15:30 начнется матч чемпионата Украины по футболу между Александрией и ЛНЗ. Это встреча 5-го тура сезона УПЛ.

По итогам четырех туров Александрия не набрала ни одного очка и занимает последнее место, а ЛНЗ с 7 пунктами идет на 8-й позиции.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Сетанта, Киевстар ТБ и других.

По теме:
Украинский тренер: «Адаптация Ротаня? А сколько времени дали Турану?»
Александрия – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФЕДОРЧУК: «Эти клубы разочаровывают. Там состоятся отставки наставников»
Александрия ЛНЗ Черкассы Александрия - ЛНЗ Украинская Премьер-лига где смотреть
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
