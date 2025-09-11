Где смотреть онлайн матч УПЛ Александрия – ЛНЗ
Матч 5-го тура чемпионата Украины
12 сентября в 15:30 начнется матч чемпионата Украины по футболу между Александрией и ЛНЗ. Это встреча 5-го тура сезона УПЛ.
По итогам четырех туров Александрия не набрала ни одного очка и занимает последнее место, а ЛНЗ с 7 пунктами идет на 8-й позиции.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Сетанта, Киевстар ТБ и других.
