Где смотреть онлайн матч УПЛ Александрия – ЛНЗ

12 сентября в 15:30 начнется матч чемпионата Украины по футболу между Александрией и ЛНЗ. Это встреча 5-го тура сезона УПЛ.

По итогам четырех туров Александрия не набрала ни одного очка и занимает последнее место, а ЛНЗ с 7 пунктами идет на 8-й позиции.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Сетанта, Киевстар ТБ и других.