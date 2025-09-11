Английский клуб продлит контракт с украинцем без согласия самого игрока

Защитник английского «Эвертона» и сборной Украины Виталий Миколенко продолжит карьеру в Премьер-лиге, несмотря на то, что его контракт заканчивается в июне следующего года.

По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, в соглашении футболиста прописана опция продления сотрудничества в одностороннем порядке со стороны команды – без согласия игрока.

«Эвертон» имеет право пролонгировать действующий контракт еще на один сезон, до завершения кампании 2026/27. Источник сообщает, что «ириски» воспользуются этим пунктом, так как намерены сохранить Миколенко в составе команды.

Главный тренер английского клуба Дэвид Мойес полностью доволен уровнем игры защитника и считает Виталия важным футболистом основного состава. Стоит отметить, что и сам игрок доволен своим положением в иерархии «ирисок».

Миколенко перебрался в «Эвертон» в январе 2022 года с киевского «Динамо» за 23,5 млн евро. В прошлом сезоне провел 37 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.