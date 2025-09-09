Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
Травма и продление контракта. Эвертон определился с будущим Миколенко

Английский клуб предложит защитнику сборной Украины новое соглашение

Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

13 сентября состоится матч четвертого тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Эвертон» и «Астон Вилла». Накануне этого противостояния главный тренер «ирисок» Дэвид Мойес сообщил, что защитник сборной Украины Виталий Миколенко не сможет выйти на поле из-за повреждения.

26-летний футболист травмировался в товарищеском матче с «Ромой» 9 августа, после этого пропустил два поединка и вернулся на поле через три недели. Миколенко сыграл в Кубке Английской лиги и чемпионате и даже отправился в расположение сборной Украины, однако опять почувствовал дискомфорт.

Медицинский штаб «Эвертона» планирует поберечь игрока в ближайшем матче и провести дополнительное углубленное обследование, после которого станут известны детали травмы и сроки восстановления игрока.

Кроме того, английский клуб принял решение о будущем украинского защитника – «Эвертон» начал работу над новым соглашением и намерен продлить сотрудничество с Виталием. Нынешний контракт футболиста истекает в июне 2026 года, однако тренерский штаб полностью доволен игрой Миколенко и планирует сохранить защитника в составе команды.

Николай Титюк Источник: Liverpool Echo
