Клуб АПЛ обвинили в травме игрока из Украины. Он покинул команду Реброва

В лагере сборной Украины произошла очередная вынужденная замена. После прохождения МРТ у игрока «Эвертона» Виталия Миколенко обнаружено повреждение, полученное в матчах за клуб, из-за чего он покинул лагерь сине-желтых. Тренерский штаб Сергея Реброва дозвал Владислава Дубинчака из киевского «Динамо» на эти поединки.

Украинский спортивный врач Дмитрий Бабелюк нашел виновного в травме украинского фулбека.

«Миколенко уехал из сборной из-за диагностированной мышечной проблемы.

«Большое спасибо» Эвертону, который умудрился выпустить игрока на поле на 18 день после мышечной травмы и сразу дал ему дважды сыграть 90 минут в течение 3 дней.

Это вопиющий непрофессионализм и дилетантизм. Эмоций много, пусть ищут виновных, но это штанга структуры — от тренерского до медицинского штаба Эвертона.

Невероятно, что такое происходит в клубе уровня Английской Премьер-лиги в 2025 году.

Мне сложно представить, как наставник с соответствующим тренерским образованием и пониманием футбола может принимать такие решения и сознательно подвергать игрока опасности получения травмы, которая не идет на пользу ни клубу, ни сборной, ни самому игроку, и даже самому тренеру, который теряет основную боевую единицу.

Сейчас Виталика ждет реабилитация, ведь повторная травма требует значительно больше времени на восстановление», – отметил Бебелюк.