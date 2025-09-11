Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
11 сентября 2025, 09:44 | Обновлено 11 сентября 2025, 09:47
Экс-легионер Динамо перенес инсульт:«С детства у меня были проблемы»

Тибериу Гиоане рассказал, что имел склонность к травмам

ФК Динамо Киев. Тибериу Гиоане

Бывший легионер киевского Динамо Тибериу Гиоане рассказал, что чуть не завершил карьеру в 24 года из-за инсульта. Футболист признался, что его постоянно беспокоили травмы.

– У вас было много травм в течение карьеры?

– У меня была репутация игрока, склонного к травмам.

– Какая травма была самая тяжелая?

– Во время выступлений получил тяжелые травмы голеностопа и колена. Правое колено до сих пор беспокоит – перед каждой игрой с ребятами перематываю его.

– Что стало причиной инсульта, который вы перенесли в 24 года?

– Это произошло из-за перегрузки и хронической нехватки отдыха. С детства у меня были проблемы со сном. Бывали случаи, когда перед игрой бодрствовал три ночи подряд – при очень насыщенном графике игр.

– Как долго вы болели?

– Приблизительно полтора года. Несмотря на это, тренировался, понемногу играл. А потом мне позвонили по телефону и сказали, чтобы я возвращался в Динамо. Приехал, прошел медосмотр – ничего не обнаружили, последствий прошедшей болезни не нашли. Начал играть за дубль. После одной из игр подошел главный тренер первой команды Анатолий Демьяненко и говорит: «Оставайся на завтра, посмотрю тебя с первой командой.

Помню, мы зашли в раздевалку, и мне говорят: Есть свободный четвертый номер – возьмешь? А Демьяненко с улыбкой добавил: «Да какая разница, разве номер играет?» И знаете, у меня действительно пошло под номером. Все удавалось, часто убивал, иногда еще и шутил: соперник видит мой четвертый номер и думает – ну точно не атакующий игрок. А зря, – сказал легионер.

Тибериу Гиоане Динамо Киев
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
