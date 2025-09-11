Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Леоненко отреагировал на назначение Хацкевича в Полесье, вспомнив Буткевича
Украина. Премьер лига
11 сентября 2025, 08:52 |
1229
0

Леоненко отреагировал на назначение Хацкевича в Полесье, вспомнив Буткевича

Виктор поздравил своего друга

11 сентября 2025, 08:52 |
1229
0
Леоненко отреагировал на назначение Хацкевича в Полесье, вспомнив Буткевича
ФК Полесье. Александр Хацкевич

Бывший футболист Виктор Леоненко отреагировал на назначение Александра Хацкевича на должность вице-президента житомирского Полесья.

– Что скажете о назначении Хацкевича в Полесье?

– Я рад за своего друга. Он будет подсказывать Буткевичу, кого брать, а кого нет, кто футболист, кто не футболист. Вице-президент как премьер-министр, как правило, делает больше, чем президент. Тем более, Хацкевич сам играл и был тренером, – сказал Леоненко.

В нынешнем сезоне житомирское «Полесье» занимает 10-ю строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 3 зачетных пункта после 4 сыгранных матчей.

По теме:
Феникс-Мариуполь – Левый Берег. Смотреть онлайн LIVE
Легионер украинского клуба: «Мама говорит, чтобы я уехал отсюда»
Шахтер обыграл Ладомир. Итоги 5 тура женского чемпионата Украины, таблица
Полесье Житомир Александр Хацкевич Виктор Леоненко Геннадий Буткевич Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо предложили вратаря сборной Украины. Суркис уже принял решение
Футбол | 11 сентября 2025, 08:30 16
Динамо предложили вратаря сборной Украины. Суркис уже принял решение
Динамо предложили вратаря сборной Украины. Суркис уже принял решение

Георгий Бущан мог вернуться в Киев

Известный супертяж отказался выходить на ринг против Мозеса Итаумы
Бокс | 10 сентября 2025, 16:27 0
Известный супертяж отказался выходить на ринг против Мозеса Итаумы
Известный супертяж отказался выходить на ринг против Мозеса Итаумы

Фрэнк Уоррен не сумел организовать бой Филипа Хрговича и непобежденного британца

Да ничего вы не сделали, чтобы переиграть Азербайджан 
Футбол | 10.09.2025, 10:15
Да ничего вы не сделали, чтобы переиграть Азербайджан 
Да ничего вы не сделали, чтобы переиграть Азербайджан 
Луческу грозит отставка. Уже найден новый тренер для сборной Румынии
Футбол | 11.09.2025, 06:57
Луческу грозит отставка. Уже найден новый тренер для сборной Румынии
Луческу грозит отставка. Уже найден новый тренер для сборной Румынии
В УАФ поддержали Шевченко и Реброва после фиаско сборной Украины
Футбол | 11.09.2025, 07:56
В УАФ поддержали Шевченко и Реброва после фиаско сборной Украины
В УАФ поддержали Шевченко и Реброва после фиаско сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Поле». Ребров пояснил, почему Украина опозорилась в матче с Азербайджаном
«Поле». Ребров пояснил, почему Украина опозорилась в матче с Азербайджаном
09.09.2025, 21:35 71
Футбол
Ребров принял радикальное решение после неудачи в матче против Азербайджана
Ребров принял радикальное решение после неудачи в матче против Азербайджана
10.09.2025, 08:44 57
Футбол
Катмен Усика: «Это бой века. Но боюсь, мы увидим сенсацию»
Катмен Усика: «Это бой века. Но боюсь, мы увидим сенсацию»
10.09.2025, 00:02
Бокс
Вслед за россией. ФИФА готовит дисквалификацию еще одной сборной
Вслед за россией. ФИФА готовит дисквалификацию еще одной сборной
10.09.2025, 03:06 3
Футбол
Промоутер Паркера: «Готов поставить свой дом, что Усик этого не сделает»
Промоутер Паркера: «Готов поставить свой дом, что Усик этого не сделает»
10.09.2025, 04:21
Бокс
Азербайджан – Украина – 1:1. Позор в Баку. Видео голов и обзор матча
Азербайджан – Украина – 1:1. Позор в Баку. Видео голов и обзор матча
09.09.2025, 21:20 20
Футбол
ФОТО. Реакция игроков сборной Украины на ничью в Баку
ФОТО. Реакция игроков сборной Украины на ничью в Баку
09.09.2025, 21:25 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем