Леоненко отреагировал на назначение Хацкевича в Полесье, вспомнив Буткевича

Бывший футболист Виктор Леоненко отреагировал на назначение Александра Хацкевича на должность вице-президента житомирского Полесья.

– Что скажете о назначении Хацкевича в Полесье?

– Я рад за своего друга. Он будет подсказывать Буткевичу, кого брать, а кого нет, кто футболист, кто не футболист. Вице-президент как премьер-министр, как правило, делает больше, чем президент. Тем более, Хацкевич сам играл и был тренером, – сказал Леоненко.

В нынешнем сезоне житомирское «Полесье» занимает 10-ю строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 3 зачетных пункта после 4 сыгранных матчей.