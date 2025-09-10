Руслан РОТАНЬ: «Хочу сказать, что нужно пересмотреть регламент УПЛ»

Наставник Полесья Руслан Ротань считает, что нужно вернуть в регламент УПЛ норму, которая позволяет командам переносить матчи чемпионата в случае выступлений в еврокубках.

«Хотел бы сказать, что нужно все же пересмотреть регламент УПЛ, чтобы команды, которые играют в еврокубках, могли переносить матчи первых двух-трех туров».

«Это пойдет на помощь всему украинскому футболу», – сказал Ротань.

Полесье в еврокубках завершило выступления в квалификации Лиги конференций, вылетев от Фиорентины.