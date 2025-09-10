Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Руслан РОТАНЬ: «Хочу сказать, что нужно пересмотреть регламент УПЛ»
Украина. Премьер лига
10 сентября 2025, 18:45 | Обновлено 10 сентября 2025, 19:03
Руслан РОТАНЬ: «Хочу сказать, что нужно пересмотреть регламент УПЛ»

Тренер просит переносить матчи чемпионата

ФК Полесье. Руслан Ротань

Наставник Полесья Руслан Ротань считает, что нужно вернуть в регламент УПЛ норму, которая позволяет командам переносить матчи чемпионата в случае выступлений в еврокубках.

«Хотел бы сказать, что нужно все же пересмотреть регламент УПЛ, чтобы команды, которые играют в еврокубках, могли переносить матчи первых двух-трех туров».

«Это пойдет на помощь всему украинскому футболу», – сказал Ротань.

Полесье в еврокубках завершило выступления в квалификации Лиги конференций, вылетев от Фиорентины.

Руслан Ротань Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: ФК Полесье
Diesel
Поганому танцюристу....
Коли в борделі погані справи то не треба кроваті переставляти...
Вам хоть 10 турів перенести без толку буде
Ответить
+3
😸
Цікаво, що до виступів у єврокубках, керівництво Полісся, інакше ставились, їх не хвилювали проблеми команд, які приймали участь у євролігах, а тут вже на собі відчули всі труднощі, які спідкають клуби з постійними переїздами, як це впливає на команду в цілому і на результати в УПЛ.
Ответить
+2
steelmaker
а чому тільки 2-3? Бо далі Полісся не пройшло? Цікавий хід думок, егоцентричний такий, нічого не скажеш...
Ответить
+1
DK2025
До него дошло только сейчас?! Поздно пить боржоми, когда почки отпали (проиграли и вылетели из ЛК, а в УПЛ тоже торба).
Ответить
-1
Зелик Пукин
Да прав Руслан.У наших клубов логистика худшая..Поэтому в 3-4 раунде квалификации уже сил нет и травмы 
Ответить
-4
