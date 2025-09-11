Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Лунин вернулся в общую группу Реала, восстановившись от травмы
Испания
11 сентября 2025, 09:24 | Обновлено 11 сентября 2025, 09:27
Лунин вернулся в общую группу Реала, восстановившись от травмы

Голкипер готовится к следующему матчу «сливочных»

11 сентября 2025, 09:24 | Обновлено 11 сентября 2025, 09:27
Лунин вернулся в общую группу Реала, восстановившись от травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский голкипер мадридского Реала Андрей Лунин вернулся в общую группу «сливочных», восстановившись от повреждения, сообщает клубная пресс-служба.

Из-за травмы Лунин не прибыл в сборную Украины на матчи квалификации ЧМ-2026 с Францией (0:2) и Азербайджаном (1:1). Андрей Лунин в сезоне 2025/26 не провел ни одного официального матча в составе «Реала».

13 сентября подопечные Хаби Алонсо сыграют против «Реал Сосьедад» в матче четвертого тура испанской Ла Лиги. На данный момент королевский клуб набрал девять баллов и занимает первое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что Реал решил отказаться от звездного вратаря через Лунина.

Андрей Лунин Ла Лига травма чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид
Олег Вахоцкий Источник: ФК Реал Мадрид
Комментарии 6
Перець
Прогнозовано
Khafre
вчасно пвернувся, отак акурат після матчів збірних і до матчів клубу, молодець
Xvalenok03
Меня терзают смутные сомнения. Там травма, тут травма, у одного, у другого.
protasov_lyopu_davai
как удобно. пока играет сборная у нас "травма"
Микола Унгурян
єдине питання - навіщо його викликають у збірну якщо людина не хоче там грати? 
