Лунин вернулся в общую группу Реала, восстановившись от травмы

Украинский голкипер мадридского Реала Андрей Лунин вернулся в общую группу «сливочных», восстановившись от повреждения, сообщает клубная пресс-служба.

Из-за травмы Лунин не прибыл в сборную Украины на матчи квалификации ЧМ-2026 с Францией (0:2) и Азербайджаном (1:1). Андрей Лунин в сезоне 2025/26 не провел ни одного официального матча в составе «Реала».

13 сентября подопечные Хаби Алонсо сыграют против «Реал Сосьедад» в матче четвертого тура испанской Ла Лиги. На данный момент королевский клуб набрал девять баллов и занимает первое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что Реал решил отказаться от звездного вратаря через Лунина.