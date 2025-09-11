Лунин вернулся в общую группу Реала, восстановившись от травмы
Голкипер готовится к следующему матчу «сливочных»
Украинский голкипер мадридского Реала Андрей Лунин вернулся в общую группу «сливочных», восстановившись от повреждения, сообщает клубная пресс-служба.
Из-за травмы Лунин не прибыл в сборную Украины на матчи квалификации ЧМ-2026 с Францией (0:2) и Азербайджаном (1:1). Андрей Лунин в сезоне 2025/26 не провел ни одного официального матча в составе «Реала».
13 сентября подопечные Хаби Алонсо сыграют против «Реал Сосьедад» в матче четвертого тура испанской Ла Лиги. На данный момент королевский клуб набрал девять баллов и занимает первое место в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что Реал решил отказаться от звездного вратаря через Лунина.
⚙️⚡️⚒️⚽️ pic.twitter.com/jDtdq5gZzh— Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 10, 2025
