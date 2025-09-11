В УАФ поддержали Шевченко и Реброва после фиаско сборной Украины

Глава Комитета женского и девичьего футбола УАФ Анастасия Клипаченко поддержала руководителя УАФ Андрея Шевченко после провального старта национальной сборной Украины в квалификации к чемпионату мира.

«Друзья, я очень хочу, чтобы мы помнили, что мы Единый народ Единой страны.

Как профессиональная спортсменка я потерпела много поражений, ничьих и побед за долгий путь командной игры. Сейчас новый этап, и я знаю столько людей каждый день стоит за одним матчем, за картинкой, которую вы видите и оцениваете!

В любой сфере деятельности, творчества есть кризисы, есть неудачи, а есть просто затишье. Нет идеальных людей, идеальных браков, беспроигрышных бизнесов или одновременных побед во всем. Не растет тот, кто не ошибается.

Когда мы радуемся всей страной маленьким победам, остаемся единственной страной и в трудные моменты, потому что только это нас объединяет всегда. Именно это делает нас Независимыми, несокрушимыми и устойчивыми до сих пор, и двигает нами дальше. Даже после самой темной ночи всегда наступает рассвет. Вместе и до конца», – написала Анастасия.

«Сине-желтые» провалили старт квалификации в Мундиаль. Подопечные Сергея Реброва проиграли Франции (0:2) и сыграли в ничью против Азербайджана (1:1).