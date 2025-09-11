Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Сборная УКРАИНЫ
В УАФ поддержали Шевченко и Реброва после фиаско сборной Украины

Анастасия Клипаченко написала пост в Instagram

В УАФ поддержали Шевченко и Реброва после фиаско сборной Украины
Instagram.

Глава Комитета женского и девичьего футбола УАФ Анастасия Клипаченко поддержала руководителя УАФ Андрея Шевченко после провального старта национальной сборной Украины в квалификации к чемпионату мира.

«Друзья, я очень хочу, чтобы мы помнили, что мы Единый народ Единой страны.

Как профессиональная спортсменка я потерпела много поражений, ничьих и побед за долгий путь командной игры. Сейчас новый этап, и я знаю столько людей каждый день стоит за одним матчем, за картинкой, которую вы видите и оцениваете!

В любой сфере деятельности, творчества есть кризисы, есть неудачи, а есть просто затишье. Нет идеальных людей, идеальных браков, беспроигрышных бизнесов или одновременных побед во всем. Не растет тот, кто не ошибается.

Когда мы радуемся всей страной маленьким победам, остаемся единственной страной и в трудные моменты, потому что только это нас объединяет всегда. Именно это делает нас Независимыми, несокрушимыми и устойчивыми до сих пор, и двигает нами дальше. Даже после самой темной ночи всегда наступает рассвет. Вместе и до конца», – написала Анастасия.

«Сине-желтые» провалили старт квалификации в Мундиаль. Подопечные Сергея Реброва проиграли Франции (0:2) и сыграли в ничью против Азербайджана (1:1).

Мен Петров
Збірну повинен очолювати тренер -іноземець з психологією переможця, який свого часу мав досягнення як футболіст. 
Ответить
+8
AK.228
Бла бла бла
Ответить
+6
VIPsector1
Якесь лайно…
Ответить
+6
Lev5455
Шобло ви не народ. Народ хоче чим скорішого звільнення Реброва. Три провали, три.
Ответить
+5
Remark
Та ідіть ви н..й!
Ответить
+5
luceorius
 "Звідти не виганяють, звідти виносять" - популярне свого часу прислів'я про радянський кдб ( комітет державної безпеки ), схоже, актуальне для нинішньої УАФ.  
Ответить
+4
Микола Унгурян
«Руку руку миє» або ще як кажуть «ворон воронові очі не видзьобає»…
Так, є і поразки, є і кризи, але коли це протягом всіх років карʼєри то це називається неспроможність, непрофесіоналізм, а не криза
Ответить
+4
dudigo78
провали збірної це тому що якраз зійшлись зірки, а саме слабкий тренер та слабкі футболісти. В нас як завжди було. То гравці слабкі, але тренер з мозгами, гравці слабкі, але тренер фартовий . Гравці не погані, але тренер слабкий. А зараз і те і друге. Оскільки найближчим часом кращих футболістів на горизонті не намічається, то вихід один - це знайти сильного тренера. Але на жаль при теперішніх розкладах нам цього не світить. Ще цей рік треба відганьбитись, впасти в рейтингу фіфа нижче 50-ки, і тільки тоді можливо будуть якісь зміни. Але це не 100%
Ответить
+1
Sergei2112
Ну еще бы,они его не поддержали
Без работы  такой остаться и быть оторванной от денежной кормушки никому не хочется
Хотелось бы только спросить-какие и когда поколения,увидят тот самый рассвет после темной ночи,про который она так художественно выпазилась
Ответить
+1
Serebro1233
Підтримала його за пеніс?
Ответить
+1
COBA
Мафія безсмертна. Ніхто з них не хвилюється за престиж держави.В них лише одне на думці, якби більше накосити бабла.
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Burevestnik
Єдина проблема Реброва шо він ставить в старт
малу кількість футболістів - вихідців із Шахти.
В матчі в Баку їх була лише ВІСІМ:
Трубін,
Матвієнко,
Конопля,
Судаков,
Очеретько,
Зінченко,
Бондаренко,
Зубков.
Треба ставити більше і перемоги прийдуть.
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
Khafre
збірну повинні очолювати патріотичні динамівські серця. В Реброва воно є, тому хай працює. 
Ответить
-1
Bulba_sumkin
При Павелко такой х@йни не было) Кстати, где он? 🤔
Ответить
-1
Khafre
Єдина проблема реброва що він викликає та ставить в старт, невелику кількість футболістів з позорного динамо Київ. Треба ставити більше і перемоги прийдуть
Ответить
-4
