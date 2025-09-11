В УАФ поддержали Шевченко и Реброва после фиаско сборной Украины
Анастасия Клипаченко написала пост в Instagram
Глава Комитета женского и девичьего футбола УАФ Анастасия Клипаченко поддержала руководителя УАФ Андрея Шевченко после провального старта национальной сборной Украины в квалификации к чемпионату мира.
«Друзья, я очень хочу, чтобы мы помнили, что мы Единый народ Единой страны.
Как профессиональная спортсменка я потерпела много поражений, ничьих и побед за долгий путь командной игры. Сейчас новый этап, и я знаю столько людей каждый день стоит за одним матчем, за картинкой, которую вы видите и оцениваете!
В любой сфере деятельности, творчества есть кризисы, есть неудачи, а есть просто затишье. Нет идеальных людей, идеальных браков, беспроигрышных бизнесов или одновременных побед во всем. Не растет тот, кто не ошибается.
Когда мы радуемся всей страной маленьким победам, остаемся единственной страной и в трудные моменты, потому что только это нас объединяет всегда. Именно это делает нас Независимыми, несокрушимыми и устойчивыми до сих пор, и двигает нами дальше. Даже после самой темной ночи всегда наступает рассвет. Вместе и до конца», – написала Анастасия.
«Сине-желтые» провалили старт квалификации в Мундиаль. Подопечные Сергея Реброва проиграли Франции (0:2) и сыграли в ничью против Азербайджана (1:1).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сергей Шебек не согласен с решением арбитра в матче отбора на ЧМ-2026 Азербайджан – Украина
Бывший игрок «Динамо» верит в Юрия Вернидуба и Юрия Максимова
Так, є і поразки, є і кризи, але коли це протягом всіх років карʼєри то це називається неспроможність, непрофесіоналізм, а не криза
Без работы такой остаться и быть оторванной от денежной кормушки никому не хочется
Хотелось бы только спросить-какие и когда поколения,увидят тот самый рассвет после темной ночи,про который она так художественно выпазилась
малу кількість футболістів - вихідців із Шахти.
В матчі в Баку їх була лише ВІСІМ:
Трубін,
Матвієнко,
Конопля,
Судаков,
Очеретько,
Зінченко,
Бондаренко,
Зубков.
Треба ставити більше і перемоги прийдуть.