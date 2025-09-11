Мармуш получил травму в игре за сборную. Сколько времени проведет без игры?
По оценке Дмитрия Бабелюка, форвард Ман Сити выбыл на период от 4 недель
Спортивный врач Дмитрий Бабелюк оценил, на сколько выбыл форвард Ман Сити Омар Мармуш, который получил травму в матче сборной Египта против команды Буркина-Фасо (0:0) в квалификации ЧМ-2026:
«Омар Мармуш травмировался в игре за сборную. Мармуша заменили в игре преждевременно, после того как он получил травму колена. Игрок Сити пытался продолжить игру, но вскоре сел на газон и попросил замену. К сожалению, повтора столкновения нет, поэтому нельзя исследовать механизм.
Впрочем, основываясь на том, за какой участок держался Омар и каким было столкновение, – можно предположить травму медиальной коллатеральной связки колена.
Я думаю, игрока обследуют как можно скорее, так что в ближайшее время будем иметь официальную информацию. Но если травму подтвердят, то Омар может выбыть на период от 4 недель.
Учитывая травмы Савиньо, Райана Шерки и Фила Фодена, не совсем понятно, как Сити собирается создавать моменты для Холанда. И набранные лишь 3 очка после 3 туров – тому подтверждение».
