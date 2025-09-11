Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
11 сентября 2025, 02:17 | Обновлено 11 сентября 2025, 02:33
Мармуш получил травму в игре за сборную. Сколько времени проведет без игры?

По оценке Дмитрия Бабелюка, форвард Ман Сити выбыл на период от 4 недель

Getty Images/Global Images Ukraine. Омар Мармуш

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк оценил, на сколько выбыл форвард Ман Сити Омар Мармуш, который получил травму в матче сборной Египта против команды Буркина-Фасо (0:0) в квалификации ЧМ-2026:

«Омар Мармуш травмировался в игре за сборную. Мармуша заменили в игре преждевременно, после того как он получил травму колена. Игрок Сити пытался продолжить игру, но вскоре сел на газон и попросил замену. К сожалению, повтора столкновения нет, поэтому нельзя исследовать механизм.

Впрочем, основываясь на том, за какой участок держался Омар и каким было столкновение, – можно предположить травму медиальной коллатеральной связки колена.

Я думаю, игрока обследуют как можно скорее, так что в ближайшее время будем иметь официальную информацию. Но если травму подтвердят, то Омар может выбыть на период от 4 недель.

Учитывая травмы Савиньо, Райана Шерки и Фила Фодена, не совсем понятно, как Сити собирается создавать моменты для Холанда. И набранные лишь 3 очка после 3 туров – тому подтверждение».

Николай Степанов Источник: Hospital Pass
