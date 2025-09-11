ФОТО. Сборная Украины U-21 выиграла спарринг у польского клуба Варта Серадз
Товарищеский матч против команды из Познани завершился со счетом 4:2
9 сентября молодежная сборная Украины U-21 в Польше провела второй матч в сентябре 2025 года.
Команда Унаи Мельгосы в товарищеском поединке обыграла представителя 4-го дивизиона чемпионата Польши – клуб Варта Серадз (4:2).
Первый матч во время этого сбора, в стартовом туре отбора к Евро-2027 U-21, украинская команда выиграла на выезде у Литвы U-21 (4:0).
Товарищеский матч. 9 сентября 2025
Варта Серадз (Польша) – Украина U-21 – 2:4
Голы (Украина U-21): Кревсун, Синчук, Пищур, Федор.
Украина U-21 (1-й тайм): Пахолюк, Китела, Холод, Кульбачук, Вернаттус, Варфоломеев, Кревсун, Шах, Гаджиев, Степанов, Гусол.
Украина U-21 (2-й тайм): Пахолюк, Крупский, Киричок, Огарков, Вернаттус, Мельниченко, Саленко, Синчук, Федор, Пономаренко, Пищур.
