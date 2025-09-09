Забили 4 гола. Сборная Украины U-21 сыграла матч в Польше

Сборная Украины U-21, выиграв первый матч отбора на Евро-2027 у сборной Литвы U-21 со счетом 4:0, перебралась в Польшу и провела контрольную встречу.

Команда Унаи Мельгосы одолела познанскую Ватру со счетом 4:2, голы забили Кревсун, Синчук, Пищур и Федор.

Молодежная сборная Украины продолжит отбор на Евро матчем против Венгрии 10 октября.

Товарищеский матч

«Ватра» (Познань, Польша) – Украина (U-21) – 2:4

Голы (Украина): Кревсун, Синчук, Пищур, Федор

Украина (U-21). 1-й тайм: Пахолюк, Китела, Холод, Кульбачук, Вернаттус, Варфоломеев, Кревсун, Шах, Гаджиев, Степанов, Гусол

Украина (U-21). 2-й тайм: Пахолюк, Крупский, Киричок, Огарков, Вернаттус, Мельниченко, Саленко, Синчук, Федор, Пономаренко, Пищур