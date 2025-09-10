Другие новости10 сентября 2025, 22:47 | Обновлено 10 сентября 2025, 22:56
ФОТО. Жена звезды Барсы праздновала с украинкой и пассией миллиардера
Анна Левандовски красиво отпраздновала свое 37-летие
10 сентября 2025, 22:47
Анна Левандовска отметила 37-летие в Барселоне.
Хотя Роберт в ее день рождения играл за Польшу против Финляндии, пара отпраздновала чуть позже. Анна назвала его гол в матче лучшим подарком.
Праздник прошел в ресторане в кругу друзей, среди гостей были Марина Лученко-Щенсна и дизайнер Эвелина Юрошек.
Именинница выбрала черное платье с рюшами от Orage Studio (750 злотых) и босоножки на шпильках.
Фото с вечеринки быстро стали вирусными.
