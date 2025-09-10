Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Жена звезды Барсы праздновала с украинкой и пассией миллиардера
10 сентября 2025, 22:47 | Обновлено 10 сентября 2025, 22:56
ФОТО. Жена звезды Барсы праздновала с украинкой и пассией миллиардера

Анна Левандовски красиво отпраздновала свое 37-летие

ФОТО. Жена звезды Барсы праздновала с украинкой и пассией миллиардера
Instagram. Анна Левандовска

Анна Левандовска отметила 37-летие в Барселоне.

Хотя Роберт в ее день рождения играл за Польшу против Финляндии, пара отпраздновала чуть позже. Анна назвала его гол в матче лучшим подарком.

Праздник прошел в ресторане в кругу друзей, среди гостей были Марина Лученко-Щенсна и дизайнер Эвелина Юрошек.

Именинница выбрала черное платье с рюшами от Orage Studio (750 злотых) и босоножки на шпильках.

Фото с вечеринки быстро стали вирусными.

