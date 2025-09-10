Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Звезды Барселоны едва не поссорились из-за конфликта девушек
10 сентября 2025, 21:37
ФОТО. Звезды Барселоны едва не поссорились из-за конфликта девушек

Гави и Фермин – в главных ролях

ФОТО. Звезды Барселоны едва не поссорились из-за конфликта девушек
Instagram. Фермин Лопес и Гави

Звезд «Барселоны» Фермина Лопеса и Гави пытались поссорить слухами об их девушках – Берте Гальярдо и Ане Пелайо.

Летом писали, что друзья отдалились: Лопес не поздравил Гави с днем рождения и оставил загадочный пост.

И все – из-за того, что у их девушек открытый конфликт. Но в итоге дружба победила.

«Гави – мой друг с 12 лет, в Ла Масии он стал мне братом. Наши отношения не изменились», – сказал Фермин в одном из крайних своих интервью.

фото Гави Фермин Лопес Барселона
Максим Лапченко
