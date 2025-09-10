ФОТО. Звезды Барселоны едва не поссорились из-за конфликта девушек
Гави и Фермин – в главных ролях
Звезд «Барселоны» Фермина Лопеса и Гави пытались поссорить слухами об их девушках – Берте Гальярдо и Ане Пелайо.
Летом писали, что друзья отдалились: Лопес не поздравил Гави с днем рождения и оставил загадочный пост.
И все – из-за того, что у их девушек открытый конфликт. Но в итоге дружба победила.
«Гави – мой друг с 12 лет, в Ла Масии он стал мне братом. Наши отношения не изменились», – сказал Фермин в одном из крайних своих интервью.
