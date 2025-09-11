Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Франция
Зидан достиг договоренности с командой, которую мечтал тренировать

Зизу возглавит сборную Франции

Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

Бывший игрок и тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан может возобновить тренерскую карьеру.

По информации El Nacional, переговоры Зидана с французской федерацией футбола продолжаются последние месяцы, и сделка практически завершена, стороны уже достигли договоренности.

Зидан возглавит «синих» сразу после чемпионата мира 2026 года, когда команду покинет ее нынешний главный тренер Дидье Дешам, возглавляющий Ле Блю с 2012 года.

Ранее легендарный французский футболист и тренер Зинедин Зидан назвал своего футбольного кумира. Француз выделил уругвайца Энцо Франческоли.

Дмитрий Олейник Источник: El Nacional
