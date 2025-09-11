Зидан достиг договоренности с командой, которую мечтал тренировать
Зизу возглавит сборную Франции
Бывший игрок и тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан может возобновить тренерскую карьеру.
По информации El Nacional, переговоры Зидана с французской федерацией футбола продолжаются последние месяцы, и сделка практически завершена, стороны уже достигли договоренности.
Зидан возглавит «синих» сразу после чемпионата мира 2026 года, когда команду покинет ее нынешний главный тренер Дидье Дешам, возглавляющий Ле Блю с 2012 года.
Ранее легендарный французский футболист и тренер Зинедин Зидан назвал своего футбольного кумира. Француз выделил уругвайца Энцо Франческоли.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Илья решил закрыть комментарии в Instagram
Олег Федорчук дал расклад на предстоящий тур в украинской Премьер-лиге