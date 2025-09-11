Зидан достиг договоренности с командой, которую мечтал тренировать

Бывший игрок и тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан может возобновить тренерскую карьеру.

По информации El Nacional, переговоры Зидана с французской федерацией футбола продолжаются последние месяцы, и сделка практически завершена, стороны уже достигли договоренности.

Зидан возглавит «синих» сразу после чемпионата мира 2026 года, когда команду покинет ее нынешний главный тренер Дидье Дешам, возглавляющий Ле Блю с 2012 года.

Ранее легендарный французский футболист и тренер Зинедин Зидан назвал своего футбольного кумира. Француз выделил уругвайца Энцо Франческоли.