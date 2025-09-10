Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Григорчук дал совет Реброву после фиаско Украины с Азербайджаном
Сборная УКРАИНЫ
10 сентября 2025, 17:47 |
408
0

Григорчук дал совет Реброву после фиаско Украины с Азербайджаном

Специалист хочет видеть другой футбол в исполнении национальной команды

10 сентября 2025, 17:47 |
408
0
Григорчук дал совет Реброву после фиаско Украины с Азербайджаном
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Известный украинский тренер Роман Григорчук дал совет Сергею Реброву после слабого старта национальной сборной Украины по отбору к чемпионату мира 2026 года.

«Мне хотелось, чтобы наша национальная сборная была с другой философией: более уверенные, более агрессивные. Хотелось бы, чтобы наши игроки выходили на поле и видели эту победу над такой командой, как Азербайджан, например. Они должны играть в доминирующий футбол.

Но чтобы мы не зависели от соперника, мы должны иметь свою сформированную модель игры. Все должно быть гораздо более агрессивно. С первой секунды берем быка за рога и скручиваем его. Не отпускаем! Не даем никакого шанса! На это есть потенциал, но в этом направлении должны доработать», – сказал специалист.

«Сине-желтые» провалили старт квалификации в Мундиаль. Подопечные Сергея Реброва проиграли Франции (0:2) и сыграли в ничью против Азербайджана (1:1).

По теме:
Рука Зинченко. Экс-арбитр ФИФА оценил пенальти в ворота сборной Украины
1.07 за матч. Холанд продолжает устанавливать рекорды
Отбор на ЧМ-2026. 18 сборных уже вышли на чемпионат мира
Роман Григорчук сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу Азербайджан - Украина
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Азербайджан – Украина – 1:1. Позор в Баку. Видео голов и обзор матча
Футбол | 09 сентября 2025, 21:20 20
Азербайджан – Украина – 1:1. Позор в Баку. Видео голов и обзор матча
Азербайджан – Украина – 1:1. Позор в Баку. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026

Умер ямайский футболист, являвшийся тур-менеджером Боба Марли
Футбол | 10 сентября 2025, 17:08 0
Умер ямайский футболист, являвшийся тур-менеджером Боба Марли
Умер ямайский футболист, являвшийся тур-менеджером Боба Марли

Аллан Коул в свое время был известнейшим игроком Ямайки.

ЛЕОНЕНКО: «Это лучший игрок сборной Украины. Не понял, почему продали»
Футбол | 10.09.2025, 06:48
ЛЕОНЕНКО: «Это лучший игрок сборной Украины. Не понял, почему продали»
ЛЕОНЕНКО: «Это лучший игрок сборной Украины. Не понял, почему продали»
В Динамо объяснили, почему не проверили биографию скандального Бленуце
Футбол | 10.09.2025, 14:01
В Динамо объяснили, почему не проверили биографию скандального Бленуце
В Динамо объяснили, почему не проверили биографию скандального Бленуце
Аргентина завершила отбор к ЧМ-2026 поражением в матче с двумя удалениями
Футбол | 10.09.2025, 04:09
Аргентина завершила отбор к ЧМ-2026 поражением в матче с двумя удалениями
Аргентина завершила отбор к ЧМ-2026 поражением в матче с двумя удалениями
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Украинский боксер выиграл каждый раунд, но проиграл бой. Как это возможно?
Украинский боксер выиграл каждый раунд, но проиграл бой. Как это возможно?
08.09.2025, 20:29 2
Бокс
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Если он победит, то станет лучшим боксером во все времена»
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Если он победит, то станет лучшим боксером во все времена»
09.09.2025, 08:26 2
Бокс
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Зачем Довбику это было делать, не понимаю»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Зачем Довбику это было делать, не понимаю»
09.09.2025, 07:42 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо назначило нового тренера. Он играл за сборную Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо назначило нового тренера. Он играл за сборную Украины
09.09.2025, 16:12 58
Футбол
«Поле». Ребров пояснил, почему Украина опозорилась в матче с Азербайджаном
«Поле». Ребров пояснил, почему Украина опозорилась в матче с Азербайджаном
09.09.2025, 21:35 70
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он должен отказаться ехать в сборную Украины»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он должен отказаться ехать в сборную Украины»
10.09.2025, 08:05 6
Футбол
АЛЬ-ШЕЙХ – предостерег звезду бокса: «Мужик, ты можешь забыть об этом»
АЛЬ-ШЕЙХ – предостерег звезду бокса: «Мужик, ты можешь забыть об этом»
08.09.2025, 23:08
Бокс
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
09.09.2025, 17:17 26
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем