Григорчук дал совет Реброву после фиаско Украины с Азербайджаном

Известный украинский тренер Роман Григорчук дал совет Сергею Реброву после слабого старта национальной сборной Украины по отбору к чемпионату мира 2026 года.

«Мне хотелось, чтобы наша национальная сборная была с другой философией: более уверенные, более агрессивные. Хотелось бы, чтобы наши игроки выходили на поле и видели эту победу над такой командой, как Азербайджан, например. Они должны играть в доминирующий футбол.

Но чтобы мы не зависели от соперника, мы должны иметь свою сформированную модель игры. Все должно быть гораздо более агрессивно. С первой секунды берем быка за рога и скручиваем его. Не отпускаем! Не даем никакого шанса! На это есть потенциал, но в этом направлении должны доработать», – сказал специалист.

«Сине-желтые» провалили старт квалификации в Мундиаль. Подопечные Сергея Реброва проиграли Франции (0:2) и сыграли в ничью против Азербайджана (1:1).