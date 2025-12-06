Англия06 декабря 2025, 17:39 | Обновлено 06 декабря 2025, 18:07
580
0
ВИДЕО. Невероятный угловой: как в АПЛ положили сухой лист
Навес Бруно Гимараеша превратился в гол, «Ньюкасл» вышел вперед
28-летний бразильский полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимараеш забил невероятный гол прямым ударом с углового в домашнем матче 15-го тура Английской Премьер-лиги против «Бернли».
Бруно намеревался выполнить подачу с углового, но вышло иначе: он закрутил мяч прямо в ворота и стал автором гола сухого листа.
Благодаря этому удару Гимараеша «Ньюкасл» на 30-й минуте вышел вперед.
