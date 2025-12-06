Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Арсенал пропустил второй позднейший победный гол в АПЛ с сезона 2006/07
Англия
06 декабря 2025, 17:33
Арсенал пропустил второй позднейший победный гол в АПЛ с сезона 2006/07

Автором победного мяча в ворота «канониров» стал Эмилиано Буэндия

Арсенал пропустил второй позднейший победный гол в АПЛ с сезона 2006/07
Getty Images/Global Images Ukraine. Астон Вилла

Лондонский Арсенал проиграл на выезде Астон Вилле, пропустив второй самый поздний победный гол в матчах АПЛ, начиная с сезона 2006/07.

Произошло это в матче 15-го тура, в котором бирмингемцы одержали победу со счетом 2:1.

Победный гол в матче был забит аргентинцем Эмилиано Буэндия на 5-й добавленной минуте (94:03). В истории АПЛ лишь один игрок позже забивал победный гол Арсенала (начиная с сезона 2006/07 с момента получения подобных данных).

В 2020 году игрок Брайтона Нил Маупай забил гол, принесший победу команде на 23 секунды позже (94:26).

Астон Вилла Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу статистика Английская Премьер-лига Астон Вилла - Арсенал Эмилиано Буэндия
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Комментарии 2
Sashko57
Коли вже Арсенал навчиться грати до останньої секунди гри. Коли вже почнуть бити здалеку і забивати як інші команди. Коли вже почнуть грати у футбол, а не перекочувати м'яч поперек поля та до своїх воріт. Мабуть не бути їм знову першими.
Микола Гуцуляк
Хіба можна ПРОПУСТИТИ    ПЕРЕМОЖНИЙ  гол ?
