Арсенал пропустил второй позднейший победный гол в АПЛ с сезона 2006/07
Автором победного мяча в ворота «канониров» стал Эмилиано Буэндия
Лондонский Арсенал проиграл на выезде Астон Вилле, пропустив второй самый поздний победный гол в матчах АПЛ, начиная с сезона 2006/07.
Произошло это в матче 15-го тура, в котором бирмингемцы одержали победу со счетом 2:1.
Победный гол в матче был забит аргентинцем Эмилиано Буэндия на 5-й добавленной минуте (94:03). В истории АПЛ лишь один игрок позже забивал победный гол Арсенала (начиная с сезона 2006/07 с момента получения подобных данных).
В 2020 году игрок Брайтона Нил Маупай забил гол, принесший победу команде на 23 секунды позже (94:26).
95 - In the 95th minute (94:03), Emiliano Buendía has scored the second-latest winning goal Arsenal have conceded on record (from 2006-07) in a Premier League game, after June 2020 v Brighton (94:26). Drama. pic.twitter.com/mfipOQwozW— OptaJoe (@OptaJoe) December 6, 2025
