Арсенал пропустил второй позднейший победный гол в АПЛ с сезона 2006/07

Лондонский Арсенал проиграл на выезде Астон Вилле, пропустив второй самый поздний победный гол в матчах АПЛ, начиная с сезона 2006/07.

Произошло это в матче 15-го тура, в котором бирмингемцы одержали победу со счетом 2:1.

Победный гол в матче был забит аргентинцем Эмилиано Буэндия на 5-й добавленной минуте (94:03). В истории АПЛ лишь один игрок позже забивал победный гол Арсенала (начиная с сезона 2006/07 с момента получения подобных данных).

В 2020 году игрок Брайтона Нил Маупай забил гол, принесший победу команде на 23 секунды позже (94:26).