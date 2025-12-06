Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Бар ЛИН: «Мы хотим показать все, на что способны»

Полузащитник «Кривбасса» поделился ожиданиями от матча с «Александрией»

06 декабря 2025, 18:19 |
89
0
Бар ЛИН: «Мы хотим показать все, на что способны»
ФК Кривбасс. Бар Лин

В матче 15-го тура УПЛ «Кривбасс» на своем поле сыграет с «Александрией». О подготовке к поединку рассказал полузащитник криворожского клуба Бар Лин.

– Бар, расскажи, в каком настроении сейчас команда перед двумя заключительными матчами и зимней паузой?

– Наше настроение – боевое, мы буквально «горим». Мы ожидаем эти матчи, хотим показать все, на что способны. После хорошей игры, которую мы продемонстрировали в прошлый раз, хотим сыграть так же качественно.

– Ощущаешь ли ты дополнительное давление и как справляешься с ним перед заключительными поединками года?

– Мы не чувствуем никакого давления. Знаем, что имеем определенные цели, и это часть нашей работы. Для нас все происходит в обычном режиме, тем же путем, тем же процессом. И мы показываем то же качество.

– Впереди еще два домашних матча, один из них – уже в это воскресенье. Чего ты ждешь от игры против «Александрии»?

– Хотим продолжать демонстрировать то качество, которое показали в последней игре против «Шахтера». Отдать на поле 100% себя и сделать все возможное для победы.

Источник: ФК Кривбасс
