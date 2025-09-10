В Динамо объяснили, почему не проверили биографию скандального Бленуце
Андрей Шахов признался, что клуб не имел времени, чтобы проверить информацию об игроке
Директор медиа-департамента киевского «Динамо» Андрей Шахов прокомментировал трансфер румынского форварда Владислава Бленуце, который размещал в своих социальных сетях видео с российской пропагандой.
«1 сентября мы продали Ваната в «Жирону» и срочно нуждались в новом нападающем, чтобы заменить Владислава. Надо понимать, что уговорить иностранных игроков приехать в Украину во время войны непросто. Многие футболисты отказываются продолжать переговоры, видя, как русские бомбят наши города.
Блэнуцэ стал идеальным вариантом, потому что он молодой и талантливый нападающий. У нас не было времени проверить всю его биографию из-за очень плотного графика. Крайний срок подачи заявок на участие в Лиги конференций УЕФА был 3 сентября. Мы успели отправить необходимые документы всего за минуту до истечения срока.
Видео Соловьева, которое он репостнул, было о Молдавии, и Бленуце сообщил, что не знал, кто такой Соловьёв, и был шокирован, когда узнал об этом. Репосты 2023 года были ошибкой, и он полностью это признал. Он также сказал, что никогда не хотел переходить в российский клуб и всегда мечтал играть за киевское «Динамо», – сообщил Шахов.
Ніхто нічого і не збирався перевіряти тому , що раніше таких перевірок не було. Тож не аналізи. Якби журналісти не оприлюднили, то ніхто нічого і не знав би.
Каже випадково і не розбирається 🤡💩
Просто в менеджерстве ДК кумовство на первом месте, а не профессиональные качества!
Но не всяким костромским АЛэксандрамв чем то упрекать Динамо! Пусть лучше скажет как шахтера наказал игроков которые отказались поддержать украинскую Армию на медийной акции « Мой Папа - Герой»!