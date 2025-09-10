В Динамо объяснили, почему не проверили биографию скандального Бленуце

Директор медиа-департамента киевского «Динамо» Андрей Шахов прокомментировал трансфер румынского форварда Владислава Бленуце, который размещал в своих социальных сетях видео с российской пропагандой.

«1 сентября мы продали Ваната в «Жирону» и срочно нуждались в новом нападающем, чтобы заменить Владислава. Надо понимать, что уговорить иностранных игроков приехать в Украину во время войны непросто. Многие футболисты отказываются продолжать переговоры, видя, как русские бомбят наши города.

Блэнуцэ стал идеальным вариантом, потому что он молодой и талантливый нападающий. У нас не было времени проверить всю его биографию из-за очень плотного графика. Крайний срок подачи заявок на участие в Лиги конференций УЕФА был 3 сентября. Мы успели отправить необходимые документы всего за минуту до истечения срока.

Видео Соловьева, которое он репостнул, было о Молдавии, и Бленуце сообщил, что не знал, кто такой Соловьёв, и был шокирован, когда узнал об этом. Репосты 2023 года были ошибкой, и он полностью это признал. Он также сказал, что никогда не хотел переходить в российский клуб и всегда мечтал играть за киевское «Динамо», – сообщил Шахов.