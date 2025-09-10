Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Динамо объяснили, почему не проверили биографию скандального Бленуце
Украина. Премьер лига
10 сентября 2025, 14:01 |
1648
6

В Динамо объяснили, почему не проверили биографию скандального Бленуце

Андрей Шахов признался, что клуб не имел времени, чтобы проверить информацию об игроке

10 сентября 2025, 14:01 |
1648
6
В Динамо объяснили, почему не проверили биографию скандального Бленуце
Instagram. Владислав Бленуце

Директор медиа-департамента киевского «Динамо» Андрей Шахов прокомментировал трансфер румынского форварда Владислава Бленуце, который размещал в своих социальных сетях видео с российской пропагандой.

«1 сентября мы продали Ваната в «Жирону» и срочно нуждались в новом нападающем, чтобы заменить Владислава. Надо понимать, что уговорить иностранных игроков приехать в Украину во время войны непросто. Многие футболисты отказываются продолжать переговоры, видя, как русские бомбят наши города.

Блэнуцэ стал идеальным вариантом, потому что он молодой и талантливый нападающий. У нас не было времени проверить всю его биографию из-за очень плотного графика. Крайний срок подачи заявок на участие в Лиги конференций УЕФА был 3 сентября. Мы успели отправить необходимые документы всего за минуту до истечения срока.

Видео Соловьева, которое он репостнул, было о Молдавии, и Бленуце сообщил, что не знал, кто такой Соловьёв, и был шокирован, когда узнал об этом. Репосты 2023 года были ошибкой, и он полностью это признал. Он также сказал, что никогда не хотел переходить в российский клуб и всегда мечтал играть за киевское «Динамо», – сообщил Шахов.

По теме:
Латиноамериканизация Кривбасса. Что происходит и чего ждать дальше
Трабзонспор согласился отпустить украинского футболиста в другую команду
Топ-трансфер. Реал нацелился на вингера ПСЖ
чемпионат Румынии по футболу Крайова Владислав Бленуце Динамо Киев Андрей Шахов трансферы трансферы УПЛ
Николай Титюк Источник: The Guardian
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легенда Ливерпуля – о Зинченко: «Он мне нравится, умный игрок»
Футбол | 10 сентября 2025, 14:24 1
Легенда Ливерпуля – о Зинченко: «Он мне нравится, умный игрок»
Легенда Ливерпуля – о Зинченко: «Он мне нравится, умный игрок»

Дэнни Мерфи оценил переход украинца в Ноттингем Форест

Ребров шокировал советом фанатам после катастрофы в матче с Азербайджаном
Футбол | 10 сентября 2025, 07:31 50
Ребров шокировал советом фанатам после катастрофы в матче с Азербайджаном
Ребров шокировал советом фанатам после катастрофы в матче с Азербайджаном

Тренер посоветовал набраться терпения

ЛЕОНЕНКО: «Это лучший игрок сборной Украины. Не понял, почему продали»
Футбол | 10.09.2025, 06:48
ЛЕОНЕНКО: «Это лучший игрок сборной Украины. Не понял, почему продали»
ЛЕОНЕНКО: «Это лучший игрок сборной Украины. Не понял, почему продали»
Ребров принял радикальное решение после неудачи в матче против Азербайджана
Футбол | 10.09.2025, 08:44
Ребров принял радикальное решение после неудачи в матче против Азербайджана
Ребров принял радикальное решение после неудачи в матче против Азербайджана
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он должен отказаться ехать в сборную Украины»
Футбол | 10.09.2025, 08:05
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он должен отказаться ехать в сборную Украины»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он должен отказаться ехать в сборную Украины»
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
GloryUkraine
Не смішіть. 
Ніхто нічого і не збирався перевіряти тому , що раніше таких перевірок не було. Тож не аналізи. Якби журналісти не оприлюднили, то ніхто нічого і не знав би. 
Ответить
+2
Alexander Киев
Каже відео про Соловйова, так там більше 10 відео було і без соловйова, де техніка орків, зетки і цитати про війну проти України. У дружини його взагалі фотки путлєра і сердечко із кулаком і також десятки відео у підтримку рф 🤮
Каже випадково і не розбирається 🤡💩
Ответить
+2
FunnyCat_____
Ну вообще то по-хорошему господина Шахова уволить стоило бы за такое. И не надо про первое сентября затирать, несколько раз уже говорили что игрока вели чуть ли не год
Просто в менеджерстве ДК кумовство на первом месте, а не профессиональные качества!
Но не всяким костромским АЛэксандрамв чем то упрекать Динамо! Пусть лучше скажет как шахтера наказал игроков которые отказались поддержать украинскую Армию на медийной акции « Мой Папа - Герой»!
Ответить
-2
Показать Скрыть 2 ответа
FunnyCat_____
Александр, кинь ссылку на тот аккаунт где есть что ты утверждаешь 
Ответить
-3
Популярные новости
АЛЬ-ШЕЙХ – предостерег звезду бокса: «Мужик, ты можешь забыть об этом»
АЛЬ-ШЕЙХ – предостерег звезду бокса: «Мужик, ты можешь забыть об этом»
08.09.2025, 23:08
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Динамо подписал контракт с Полесьем
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Динамо подписал контракт с Полесьем
08.09.2025, 14:48 30
Футбол
«Поле». Ребров пояснил, почему Украина опозорилась в матче с Азербайджаном
«Поле». Ребров пояснил, почему Украина опозорилась в матче с Азербайджаном
09.09.2025, 21:35 70
Футбол
Украинский боксер выиграл каждый раунд, но проиграл бой. Как это возможно?
Украинский боксер выиграл каждый раунд, но проиграл бой. Как это возможно?
08.09.2025, 20:29 2
Бокс
Ничья как поражение. Украина упустила победу над Азербайджаном
Ничья как поражение. Украина упустила победу над Азербайджаном
09.09.2025, 20:59 447
Футбол
Фабио УОРДЛИ: «Паркер поставил на кон свой бой с Усиком»
Фабио УОРДЛИ: «Паркер поставил на кон свой бой с Усиком»
09.09.2025, 04:10
Бокс
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Зачем Довбику это было делать, не понимаю»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Зачем Довбику это было делать, не понимаю»
09.09.2025, 07:42 3
Футбол
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
09.09.2025, 17:17 26
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем