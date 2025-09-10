Запустили дважды по Японии. Сборная США провела репетицию мундиаля

В ночь с 9 на 10 сентября сборная США удачно завершила международное окно товарищеских матчей, выиграв у Японии со счетом 2:0 в Колумбусе, штат Огайо.

Голы у американцев забили: Алехандро Сендехас на 30-й минуте (с передачи Макса Арфстена) и Фоларин Балоган на 64-й (после передачи Кристиана Пулишича).

После разочарования в спарринге против Южной Кореи (0:2) эта победа стала важной для команды Маурисио Почеттино. И важна не просто победа, а и уверенная игра, которая вызвала оптимизм среди болельщиков. В американской прессе назвали эту игру одной из самых ярких под руководством аргентинского наставника.

Матч с Японией стал одной из последних репетиций для сборной США перед чемпионатом мира 2026, который они будут принимать вместе с Канадой и Мексикой.

Товарищеский матч

Колумбус (штат Огайо, США), 10 сентября 2025

США – Япония – 2:0

Голы: Сендехас, 23, Балоган, 64

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея