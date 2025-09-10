«Они испорчены». Леоненко нашел неожиданных виновников провала Украины
Виктор считает, что звезд из украинских футболистов сделали их жены
Бывший игрок сборной Украины Виктор Леоненко обратился к футболистам сине-желтых после ничьей против национальной команды Азербайджана (1:1) в матче 2-го тура квалификации к чемпионату мира 2026.
– С высоты вашего опыта обратитесь к игрокам сборной Украины. Что вы им хотите сказать после такой игры и результата?
– Мне нечего сказать. Футболисты нашей сборной уже испорчены. Они боятся сказать, что их переоценили, еще и звездами сами себя назначили. Большую роль в этом сыграли их жены и родители, которые часто начали давать интервью.
