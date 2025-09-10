Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Они испорчены». Леоненко нашел неожиданных виновников провала Украины
10 сентября 2025, 15:18 |
«Они испорчены». Леоненко нашел неожиданных виновников провала Украины

Виктор считает, что звезд из украинских футболистов сделали их жены

Бывший игрок сборной Украины Виктор Леоненко обратился к футболистам сине-желтых после ничьей против национальной команды Азербайджана (1:1) в матче 2-го тура квалификации к чемпионату мира 2026.

– С высоты вашего опыта обратитесь к игрокам сборной Украины. Что вы им хотите сказать после такой игры и результата?

– Мне нечего сказать. Футболисты нашей сборной уже испорчены. Они боятся сказать, что их переоценили, еще и звездами сами себя назначили. Большую роль в этом сыграли их жены и родители, которые часто начали давать интервью.

Виктор Леоненко сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу Азербайджан - Украина
Дмитрий Вус Источник: Спорт-Экспресс Украина
kadaad .
Этих уродов сделали "звездами" наши журнашлюхи! Как про какого-то нулячего пишут, всегда - звезда украинского футбола!!!
