«Они испорчены». Леоненко нашел неожиданных виновников провала Украины

Бывший игрок сборной Украины Виктор Леоненко обратился к футболистам сине-желтых после ничьей против национальной команды Азербайджана (1:1) в матче 2-го тура квалификации к чемпионату мира 2026.

– С высоты вашего опыта обратитесь к игрокам сборной Украины. Что вы им хотите сказать после такой игры и результата?

– Мне нечего сказать. Футболисты нашей сборной уже испорчены. Они боятся сказать, что их переоценили, еще и звездами сами себя назначили. Большую роль в этом сыграли их жены и родители, которые часто начали давать интервью.