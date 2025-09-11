ЛЕОНЕНКО: «Один за Чайку играл, второй – за студентов. Что разбирать?»

Бывший игрок сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал ничью против национальной команды Азербайджана (1:1) в матче 2-го тура квалификации к чемпионату мира 2026:

«Надо отметить плохое предчувствие Сабо перед сентябрьскими матчами, оно его не подвело. Теперь ему будут еще чаще звонить и спрашивать прогнозы.

Теперь, что касается игры. У нас, как всегда, даже с любителями моментов нет. Один игрок Азербайджана играл за Чайку, второй – за сборную студентов, но мы даже их обыграть не можем. Ну а к тому, что пешком по полю, мы уже привыкли. Как можно что-то разбирать, если мы ничего не создали? Команда ходит пешком – раз. Моментов нет уже давно – два».