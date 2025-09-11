Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ЛЕОНЕНКО: «Один за Чайку играл, второй – за студентов. Что разбирать?»
Чемпионат мира
11 сентября 2025, 11:29 |
Бывший игрок сборной Украины прокомментировал ничью с Азербайджаном

Виктор Леоненко

Бывший игрок сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал ничью против национальной команды Азербайджана (1:1) в матче 2-го тура квалификации к чемпионату мира 2026:

«Надо отметить плохое предчувствие Сабо перед сентябрьскими матчами, оно его не подвело. Теперь ему будут еще чаще звонить и спрашивать прогнозы.

Теперь, что касается игры. У нас, как всегда, даже с любителями моментов нет. Один игрок Азербайджана играл за Чайку, второй – за сборную студентов, но мы даже их обыграть не можем. Ну а к тому, что пешком по полю, мы уже привыкли. Как можно что-то разбирать, если мы ничего не создали? Команда ходит пешком – раз. Моментов нет уже давно – два».

Виктор Леоненко сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу Азербайджан - Украина
Дмитрий Вус Источник: Спорт-Экспресс Украина
