Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Тренер Динамо: «Уже и поле виновато, и ветер все время дул в нашу сторону»
Чемпионат мира
10 сентября 2025, 22:58 |
Артем Яшкин рассказал, что его разочаровало в игре сборной Украины

УАФ

Один из тренеров киевского «Динамо» Артем Яшкин в эксклюзивном интервью для Sport.ua прокомментировал ничью против национальной команды Азербайджана (1:1) в матче 2-го тура квалификации к чемпионату мира 2026:

– Кто вас разочаровал в составе сборной Украины? Не потому что ошибался, а потому что мог или должен был сделать больше.

– Все сыграли, примерно, на одном плохом уровне. Одним словом, не смогли обыграть самую слабую команду нашей группы. Уже и поле виновато, может, и ветер все время дул в нашу сторону. Оправданий можно найти множество, но результата нет. Что-то нужно изменить, может отношение к делу.

сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу Азербайджан - Украина Артем Яшкин Динамо Киев
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Arera
Яшкина на место реброффа!
Ответить
+1
Світлана Яремчук
Єдиний вихід - це не відставка, а зняття з посади Реброва. Провалив все, що міг. Все. Чого далі чекати, Вам не смішно? 
Ответить
0
