Тренер Динамо: «Уже и поле виновато, и ветер все время дул в нашу сторону»

Один из тренеров киевского «Динамо» Артем Яшкин в эксклюзивном интервью для Sport.ua прокомментировал ничью против национальной команды Азербайджана (1:1) в матче 2-го тура квалификации к чемпионату мира 2026:

– Кто вас разочаровал в составе сборной Украины? Не потому что ошибался, а потому что мог или должен был сделать больше.

– Все сыграли, примерно, на одном плохом уровне. Одним словом, не смогли обыграть самую слабую команду нашей группы. Уже и поле виновато, может, и ветер все время дул в нашу сторону. Оправданий можно найти множество, но результата нет. Что-то нужно изменить, может отношение к делу.