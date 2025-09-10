ХАЦКЕВИЧ: «Он должен надавать не только по заднице, но и зарядить по фейсу»

Бывший игрок и тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич рассказал, какой тренер нужен сборной Украины после ничьей против национальной команды Азербайджана (1:1) в матче 2-го тура квалификации к чемпионату мира 2026:

«Я в свое время тоже работал в сборной, поэтому понимаю, что тактическая гибкость не так важна. Футболисты должны понимать, в какой футбол хочет играть тренер, но прежде всего игра сборных – это эмоции.

Посмотрите на Гаттузо – вот таким и должен быть тренер сборной. Такой, который и сам горит на бровке, который и в раздевалке может не только дать по заднице, но и зарядить по лицу. Зная Сергея Станиславовича, то он более интеллигентный и дипломатичный».