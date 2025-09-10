Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ХАЦКЕВИЧ: «Он должен надавать не только по заднице, но и зарядить по фейсу»
Чемпионат мира
10 сентября 2025, 21:12 |
1488
5

ХАЦКЕВИЧ: «Он должен надавать не только по заднице, но и зарядить по фейсу»

Бывший игрок «Динамо» объяснил, какой тренер нужен сборной Украины

10 сентября 2025, 21:12 |
1488
5
ХАЦКЕВИЧ: «Он должен надавать не только по заднице, но и зарядить по фейсу»
Александр Хацкевич

Бывший игрок и тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич рассказал, какой тренер нужен сборной Украины после ничьей против национальной команды Азербайджана (1:1) в матче 2-го тура квалификации к чемпионату мира 2026:

«Я в свое время тоже работал в сборной, поэтому понимаю, что тактическая гибкость не так важна. Футболисты должны понимать, в какой футбол хочет играть тренер, но прежде всего игра сборных – это эмоции.

Посмотрите на Гаттузо – вот таким и должен быть тренер сборной. Такой, который и сам горит на бровке, который и в раздевалке может не только дать по заднице, но и зарядить по лицу. Зная Сергея Станиславовича, то он более интеллигентный и дипломатичный».

По теме:
ФОТО. Жена звезды Барсы праздновала с украинкой и пассией миллиардера
Сборная Украины выиграла только 3 из 10 официальных матчей после Евро-2024
Защитник сборной Азербайджана: «Никто не думал о счете»
Сергей Ребров Александр Хацкевич сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу Дженнаро Гаттузо
Дмитрий Вус Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЛЕОНЕНКО: «Это лучший игрок сборной Украины. Не понял, почему продали»
Футбол | 10 сентября 2025, 06:48 2
ЛЕОНЕНКО: «Это лучший игрок сборной Украины. Не понял, почему продали»
ЛЕОНЕНКО: «Это лучший игрок сборной Украины. Не понял, почему продали»

Виктор высказался об Илье Забарном

РЕБРОВ: «Посмотрите на их состав, там игроки играют в Лиге чемпионов»
Футбол | 10 сентября 2025, 20:42 8
РЕБРОВ: «Посмотрите на их состав, там игроки играют в Лиге чемпионов»
РЕБРОВ: «Посмотрите на их состав, там игроки играют в Лиге чемпионов»

Сергей Станиславович – о неудаче в Баку

Известно, когда Ванат дебютирует в составе Жироны. Команда в кризисе
Футбол | 10.09.2025, 19:42
Известно, когда Ванат дебютирует в составе Жироны. Команда в кризисе
Известно, когда Ванат дебютирует в составе Жироны. Команда в кризисе
Да ничего вы не сделали, чтобы переиграть Азербайджан 
Футбол | 10.09.2025, 10:15
Да ничего вы не сделали, чтобы переиграть Азербайджан 
Да ничего вы не сделали, чтобы переиграть Азербайджан 
Вслед за россией. ФИФА готовит дисквалификацию еще одной сборной
Футбол | 10.09.2025, 03:06
Вслед за россией. ФИФА готовит дисквалификацию еще одной сборной
Вслед за россией. ФИФА готовит дисквалификацию еще одной сборной
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ZANREGENT
Кварцяного возьмите. Прессухи будут очень интересные
Ответить
+3
Показать Скрыть 2 ответа
Sukiyaki
Ну, помнится, не так давно,те же "разбирающиеся в футболе болельщики" так же волали-причитали - уберите Петракова - ссыкун, игра тупо от обороны, посмел не пригласить самого Малину, и т. Д. И т. П. 
Прошло время , сменился тренер - опять 25.
Но ни одно насекомое, не видит насколько катастрофически упал уровень футбола внутри Украины. 
Клубы, попавшие в еврокубки жёстко е6ут по всем фронтам - ЛЧ, ЛЕ, ЛК... А кто там играет в сборной? Разве не эти каличи? А, точно , звездатые "зірки-легіонери", сидящие в основном, на банке, или выходящие иногда на замену. 
Исключения   2-4 " Светлых пятна".
Прямо, ну "очень много" - есть где с составом "похимичить".
Да, Ребров - весьма средненький тренер. И он, точно не авторитет для нынешних " зирок".
Но уровень их деградации не вытянет даже условный Клопп с Зиданом. 
Поэтому, не стоит так переживать, 
Вам когда-то рассказали сказку про "сильнейшее поколение, выступающее в топ-клубах", и это отложилось в головах у многих. 
Мыльный пузырь давно лопнул. 
Ответить
0
Maks23
Хацкевича надо ставить..если играть не будут ..хоть по харе бить будет...
Ответить
0
Популярные новости
Сауль АЛЬВАРЕС: «Этот парень уже превзошел Мейвезера, и это факт»
Сауль АЛЬВАРЕС: «Этот парень уже превзошел Мейвезера, и это факт»
10.09.2025, 04:59 1
Бокс
Легенда бокса из Британии: «Он бы победил Кличко, но проиграет Усику»
Легенда бокса из Британии: «Он бы победил Кличко, но проиграет Усику»
10.09.2025, 05:36 1
Бокс
Ничья как поражение. Украина упустила победу над Азербайджаном
Ничья как поражение. Украина упустила победу над Азербайджаном
09.09.2025, 20:59 448
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо назначило нового тренера. Он играл за сборную Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо назначило нового тренера. Он играл за сборную Украины
09.09.2025, 16:12 60
Футбол
Азербайджан – Украина – 1:1. Позор в Баку. Видео голов и обзор матча
Азербайджан – Украина – 1:1. Позор в Баку. Видео голов и обзор матча
09.09.2025, 21:20 20
Футбол
Йожеф САБО: «Игроки сборной просто «плавили» тренера. Атмосфера изменится»
Йожеф САБО: «Игроки сборной просто «плавили» тренера. Атмосфера изменится»
09.09.2025, 06:55 7
Футбол
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Азербайджана
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Азербайджана
09.09.2025, 17:40 72
Футбол
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
09.09.2025, 17:17 26
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем