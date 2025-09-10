ХАЦКЕВИЧ: «Он должен надавать не только по заднице, но и зарядить по фейсу»
Бывший игрок «Динамо» объяснил, какой тренер нужен сборной Украины
Бывший игрок и тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич рассказал, какой тренер нужен сборной Украины после ничьей против национальной команды Азербайджана (1:1) в матче 2-го тура квалификации к чемпионату мира 2026:
«Я в свое время тоже работал в сборной, поэтому понимаю, что тактическая гибкость не так важна. Футболисты должны понимать, в какой футбол хочет играть тренер, но прежде всего игра сборных – это эмоции.
Посмотрите на Гаттузо – вот таким и должен быть тренер сборной. Такой, который и сам горит на бровке, который и в раздевалке может не только дать по заднице, но и зарядить по лицу. Зная Сергея Станиславовича, то он более интеллигентный и дипломатичный».
Прошло время , сменился тренер - опять 25.
Но ни одно насекомое, не видит насколько катастрофически упал уровень футбола внутри Украины.
Клубы, попавшие в еврокубки жёстко е6ут по всем фронтам - ЛЧ, ЛЕ, ЛК... А кто там играет в сборной? Разве не эти каличи? А, точно , звездатые "зірки-легіонери", сидящие в основном, на банке, или выходящие иногда на замену.
Исключения 2-4 " Светлых пятна".
Прямо, ну "очень много" - есть где с составом "похимичить".
Да, Ребров - весьма средненький тренер. И он, точно не авторитет для нынешних " зирок".
Но уровень их деградации не вытянет даже условный Клопп с Зиданом.
Поэтому, не стоит так переживать,
Вам когда-то рассказали сказку про "сильнейшее поколение, выступающее в топ-клубах", и это отложилось в головах у многих.
Мыльный пузырь давно лопнул.