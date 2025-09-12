Александр ХАЦКЕВИЧ: «Как ему дали Льва матча? Его не было видно»

9 сентября прошел матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D между сборными Азербайджана и Украины.

Команды сыграли на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Поединок завершился со счетом 1:1.

Легенда киевского «Динамо» Александр Хацкевич удивился, почему Анатолий Трубин был признан Львом матча по результатам поединка.

– «Львом матча» болельщики признали Анатолия Трубина. Можно сказать, что это красноречивый факт, учитывая, что у нашего вратаря практически не было работы в течение самой игры?

– Трубина признали? Удивлен, потому что его вообще на поле мало было видно. По моему мнению, тот же Судаков своей игрой больше заслужил это звание.